سيطرة إماراتية على منافسات «فيرتوس الدولية» لقفز الحواجز

دبي (الاتحاد)

سيطر فرسان الإمارات على كؤوس منافسات بطولة «فيرتوس» الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين التي أقيمت بمركز الإمارات للفروسية في دبي، واختتمت يومها الأول «الجمعة»، بالمنافسة التأهيلية الأولى للجائزة الكبرى، من جولة واحدة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 140 سم، برعاية اتحاد الفروسية والسباق، وتنافس فيها 71 فارساً وفارسة، نجح منهم 23 فارساً في إكمال الجولة دون خطأ.

وحسم فرسان الإمارات المركزين الأول والثاني مبكراً بأفضلية الزمن، فكانت الصدارة بتوقيع فارسنا سالم أحمد السويدي، المشارك رقم (5) بصحبة جواده «دايموند وي»، بعد أن نجح في إكمال الجولة في زمن بلغ 60.36 ثانية، وتراجع بسببه فارسنا عبد الله حميد المهيري، المشارك الأول (رقم 1) بالجواد «كونيج» وأنهى معه الجولة في زمن بلغ 60.44 ثانية، وتقدم الفارس الأيرلندي شين برين المشارك رقم (27) بصحبة جواده «كان ياما كان» ليحتل المركز الثالث ويتوّج بجائزته، عقب إكماله الجولة في زمن بلغ 60.70 ثانية، وبلغ التحدي مبلغه بين المتطلعين إلى مراكز المقدمة، وفصلت أجزاء من الثانية بين أصحاب المراكز الأربعة الأولى.

بدأ فرسان الإمارات هجمتهم الشرسة على أفضل المراكز من المنافسة الثانية في البطولة، وفي منافسة المرحلتين الخاصة على كأس (دو)، صمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 125 سم، وشارك فيها 74 فارساً وفارسة، ووفق منهم 38 فارساً في إكمال المرحلتين من دون خطأ.

وتألق فارسنا الشاب محمد حمد الكربي، المشارك رقم (7) وخطف جائزة «دو» على صهوة الفرس «شانتال»، بعد أن أكمل معها المرحلة الثانية في أفضل زمن وبلغ 29.10 ثانية، وشقيقه الفارس عبد الله حمد الكربي، المشارك رقم (35) بالجواد «ديمفيس» وسجل زمناً بلغ 29.48 ثانية لينقله إلى المركز الثاني وتوّج بجائزته، والفارس اليوناني ديمتري ناتسيس المشارك رقم (14)، أشرك معه الجواد «سنتر»، وأتم المرحلة الثانية في زمن بلغ 29.67 ثانية.

جاءت أزمنة الفرسان الأربعة الأوائل متقاربة جداً في المنافسة الثانية، وتفصل بينها أجزاء من الثانية، ما يؤكد جاهزية الفرسان والخيول، وقوة التحدي التي شهدتها بطولات القفز الدولية بميادين أندية الفروسية خلال موسم القفز الإماراتي.

وافتتحت منافسات اليوم الثاني للبطولة، بمنافسة الفئة الوسطى، بمواصفات الجولة الواحدة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 130 سم، برعاية (دو)، وتنافس فيها 64 فارساً وفارسة، وأكمل الجولة من دون خطأ 18 فارساً، وفيها قفز فارسنا الشاب عبد الله حمد الكربي المشارك رقم (24)، إلى الصدارة بصحبة الجواد «ديمفيس»، وأنهى الجولة معه في زمن بلغ 53.53 ثانية، وعاد فارسنا الشاب سلطان أحمد التبالي، المشارك رقم (36)، بصحبة الجواد «فلاينغ هاي دو لا ريفيي» إلى منصة التتويج بعد غيبة عنها، وتوّج بجائزة (دو) للمركز الثاني الذي حققه التبالي في زمن بلغ 54.79 ثانية، وبه تواصلت السيطرة الإماراتية حتى أمس السبت، ثاني أيام البطولة، وذهبت جائزة المركز الثالث إلى الفارس الفلسطيني فارس عزّوني، المشارك رقم (30) بالجواد «تورانو»، والزمن 55.67 ثانية.