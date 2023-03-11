بطل «أدنوك للمحترفين» يشارك في «النخبة 2025»

دبي (الاتحاد)

يجري الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعديلاً على نظام التقييم الخاص بالدوريات المحترفة بـ «القارة الصفراء»، ما يسمح بضم نقاط الدوريات التي شاركت في دوري الأبطال خلال آخر 8 سنوات بدلاً من آخر 4 سنوات، وهو ما يعيد إلى «دورينا» النقاط التي فقدها، عن عامي 2015 و2016، واللذين شهدا وصول شباب الأهلي ثم العين إلى نهائي البطولة، وحصولهما على «الوصافة»، حيث إن النظام القديم للتقييم اعتمد على آخر 4 سنوات فقط.

ووفق النظام الجديد الذي تم تطبيقه، ويُعلن عنه رسمياً في نوفمبر المقبل، عاد الدوري السعودي إلى صدارة آسيا «93.5 نقطة»، وتراجع الدوري الياباني إلى الترتيب الثاني «90.8 نقطة»، ويأتي ذلك بعد احتلال الهلال لقمة الترتيب ووصوله إلى النهائي منذ 2017 أكثر من 4 مرات، بل والفوز باللقب نسختي 2019 و2021.

وأوضحت المصادر أن نقاط تقييم للنسخة الحالية التي خرج منها شباب الأهلي من دور الـ 16 أمام الهلال، وضعت «دورينا» في الترتيب السادس قارياً والرابع على الغرب، ما يعني حصوله على مقعد مباشر في دوري أبطال النخبة في نسخة 2024-2025، والتي تقام بمشاركة 24 فريقاً، ومقعد في الدور التمهيدي للنخبة، بالإضافة إلى مقعد مباشر في دوري الأبطال B الذي يقام بمشاركة 32 فريقاً، حيث يتوقع أن يتأهل بطل دوري الموسم الحالي، وبطل الكأس إلى تلك البطولة، بينما يشارك وصيف الدوري في دوري الأبطال B، بمقعد مباشر وفق العدد الذي حصل عليه «دورينا».

العودة إلى مراكز أعلى

كشفت المصادر بالاتحاد الآسيوي أن عودة الدوري الإماراتي لاحتلال مراكز أعلى، تعني ضرورة أن تقدم أنديته مستوى متميزاً في النسخة المقبلة من دوري الأبطال، والتي تشهد مشاركة العين بمقعد مباشر في النسخة التي تنطلق سبتمبر المقبل، وتستمر حتى مايو من العام المقبل، بينما يشارك الشارقة في الدور التمهيدي، بينما يشارك بطل دورينا للموسم الجاري، في الدور التمهيدي لدوري الأبطال النسخة المقبلة، لكن في حال تكرار أي من الفريقين «العين أو الشارقة»، يشارك بطل الكأس للموسم الجاري بدلاً منه.

وتشهد النسخة المقبلة من دوري الأبطال، تعديل نظامها، حيث تكون الأولى في تاريخ البطولة، التي تبدأ وتنتهي في الموسم نفسه بالنسبة لدوريات الغرب، حيث تنطلق في سبتمبر المقبل وتستمر حتى مايو 2024. وفي إطار ضرورة التقدم في التصنيف، بعد إلغاء نقاط عام 2014، والاكتفاء بضم نقاط النسخة المقبلة، أشارت المصادر إلى أن «دورينا» مرشح للتقدم إلى الترتيب الخامس قارياً، والثالث على الغرب، ما يعني حصوله على مقعدين مباشرين في بطولات النخبة، ومقعد في الدور التمهيدي، بالإضافة إلى مقعد مباشر في دوري الأبطال B، ولكن بشرط أن يظهر العين بصورة طيبة في النسخة المقبلة من دوري الأبطال، بالإضافة إلى ضرورة صعود الشارقة وبطل الدوري أو الكأس الذي يحصل على مقعد في الدور التمهيدي أيضاً، إلى أعلى نقطة في البطولة، بحيث يصل إلى نصف النهائي فريق أو أكثر من الإمارات، بجانب بلوغ أحد أنديتنا لنهائي النسخة المقبلة. ويحتاج «دورينا» لجمع ما لا يقل عن 18 إلى 20 نقطة من المشاركة المقبلة على الأقل، حتى يقفز في الترتيب، ويزيح الدوري الإيراني الذي يحل ثالثاً على الغرب بفارق 8 نقاط عن «دورينا».