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الرياضي

50 كشافاً «نحو الاستدامة» في رأس الخيمة

انطلاق الفعالية
12 مارس 2023 00:54

رأس الخيمة (الاتحاد)

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نظمت مفوضية كشافة رأس الخيمة ومدرسة العربية الخاصة، بالتعاون مع نادي رأس الخيمة الدولي للرياضات البحرية، «المهرجان الكشفي البحري الثاني للكشاف المتقدم» تحت شعار «نبحر نحو الاستدامة»، بمشاركة 50 كشافاً متقدماً من مدرسة رأس الخيمة الحديثة، بمقر نادي رأس الخيمة الدولي للرياضات البحرية.
يأتي ذلك بهدف إكساب منتسبي الجمعية في مرحلة الكشاف المتقدم من طلاب الحلقتين الثانية والثالثة المهارات والفنون البحرية، والتي تأتي ضمن أنشطة الكشافة البحرية، وهي إحدى فروع الحركة الكشفية والتي تسعى الجمعية لأن تكون مفوضية كشافة رأس الخيمة مقراً لها في الدولة.
وأوضح محمد الزعابي، المدير المالي لجمعية كشافة الإمارات، عضو مجلس إدارة مفوضية كشافة رأس الخيمة، أن المفوضية حريصة على إقامة العديد من الأنشطة التي تسهم في الارتقاء بالأنشطة الكشفية في الدولة ويأتي من بينها الأنشطة البحرية، والتي تحرص المفوضية على تعزيزها كجزء أساسي من هويتها، والتي تسعى بشكل دائم إلى تكريسها بين الفتية والشباب المنتسبين للمفوضية.
وقال: «أتى شعار المهرجان هذا العام ليكون مرتبطاً بالاستدامة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون العام الحالي عاماً للاستدامة، ومن ثم فكان لزاماً علينا أن نقوم بتوجيه جميع أنشطتنا في مفوضية كشافة رأس الخيمة لتوعية أبنائنا بالحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة من خلال نشاط محبب للجميع وهو النشاط البحري».

رأس الخيمة
نادي رأس الخيمة الدولي للرياضات البحرية
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