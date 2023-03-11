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سيتي يفاجئ الحمرية في «الدقيقة 97»

سيتي يفاجئ الحمرية في «الدقيقة 97»
11 مارس 2023 22:11

معتصم عبدالله (دبي)

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ألحق سيتي صاحب «المركز 15»، في دوري الدرجة الأولى، برصيد «19 نقطة»، خسارة مفاجئة بمضيفه الحمرية «الرابع» بنتيجة 2-1، في انطلاق مواجهات «الجولة 25»، والتي شهدت تفوق مصفوت أمام ضيفه الرمس 4-1، وتغلب العروبة على التعاون 1-0، فيما كسب مسافي المواجهة أمام فرسان هسبانيا 3-0.
وافتتح حمد الدوسري التسجيل لسيتي في الدقيقة 17، وأدرك «البديل» فيكتور نوانيري التعادل للحمرية في الدقيقة 73، قبل أن يعود سيتي ويسجل هدف الفوز الثمين بواسطة أديبا جيمس في الدقيقة 97، ليبقى الحمرية برصيد «43 نقطة» في المركز الرابع، مقابل 19 لسيتي «الخامس عشر».
وعلى ملعب التعاون، عزز الصربي فيليب أستوبرفيك مهاجم العروبة صدارته لقائمة الهدافين برصيد 19 هدفاً، بعدما سجل هدف المباراة الوحيد لفريقه أمام مضيفه التعاون 1-0، ليرفع العروبة رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع، مقابل 32 نقطة للتعاون العاشر.
وتستكمل الجولة الأحد، حيث يحل حتا المتصدر برصيد 50 نقطة ضيفاً على الجزيرة الحمراء «السابع» بـ32 نقطة، ويستقبل دبا الحصن «الوصيف» ضيفه جلف أف سي صاحب المركز 12 بـ27 نقطة، ويلعب الإمارات «الثالث» في مواجهة مضيفه بينونة صاحب المركز قبل الأخير وله 15 نقطة على ملعب «الصقور» في رأس الخيمة، فيما يلعب الذيد مع العربي.

دوري الدرجة الأولى
الحمرية
مصفوت
الرمس
العروبة
التعاون
مسافي
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