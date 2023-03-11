«القوس والسهم» يحصد 14 ميدالية في البطولة العربية



أبوظبي (وام)



حصد منتخب القوس والسهم، درع المركز الثالث في البطولة العربية الأولى للقوس والسهم داخل الصالات، إثر فوزه بـ14 ميدالية ملونة «3 ذهبيات و5 فضيات و6 برونزيات»، والتي اختتمت أمس الأول بمحافظة السليمانية العراقية.

وتسلم الدرع عادل الحمادي عضو مجلس إدارة اتحاد القوس والسهم رئيس لجنة المنتخبات.

شارك في تتويج الرماة الفائزين عادل الحمادي، وسلطان بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي المدام، ومحمد راشد الكعبي عضو مجلس إدارة نادي المدام.

وأكد الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم، أن النتائج المشرفة التي حققها المنتخب بالبطولة العربية تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية التي يتبناها الاتحاد لتصميم منظومة متكاملة ترسخ تمكين جميع لاعبي ولاعبات منتخبنا الوطني بأفضل الممارسات لتطوير قدراتهم، وصقل تجاربهم.