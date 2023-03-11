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كلوب يعترف بالأزمة

كلوب يعترف بالأزمة
11 مارس 2023 21:50

بورنموث (د ب أ) 
قال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، إن خسارة فريقه أمام بورنموث، اليوم السبت، في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، تعد بمثابة ضربة قوية لليفربول، مشيراً إلى الأداء السييء لفريقه خارج ملعبه معتبراً أن ذلك هو السبب في تباين نتائج الفريق في البطولة.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، أن كلوب قال عقب المباراة: "هناك الكثير من الأشياء التي يجب أن نعمل من أجلها، لكن الوقت غير مناسب للحديث عن ذلك". 

وأضاف: "هذه المباراة هي ضربة قوية لنا، أنت تعلم جيداً حينما تتلقى الضربات تحاول أن تتعرف على مدى حجم الثقوب لديك". وتابع كلوب: "في مبارياتنا على ملعبنا، نحن فريق من الأربعة الكبار، لكن في مباريات الإياب نحن لسنا حتى في أوروبا، دائماً هناك أسباب ونتائجنا خارج ملعبنا هي السبب".
وأوضح: "كان ذلك بمثابة قوة لنا العام الماضي، لقد صنع ذلك فارقاً حقيقياً، لكن ذلك هو الوضع". 

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ويحتل ليفربول المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة.

كلوب
ليفربول
بورنموث
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