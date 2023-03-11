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تشيلسي يواصل الاستفاقة من بوابة ليستر

تشيلسي يواصل الاستفاقة من بوابة ليستر
11 مارس 2023 21:49

ليستر (رويترز)

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سجل بن تشيلويل وكاي هافرتس وماتيو كوفاتشيتش، ليفوز تشيلسي 3-1 في ضيافة ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليقطع خطوة جديدة في الاستفاقة المطلوبة بعد معاناة طويلة.
وبعد الفوز مرتين فقط في 15 مباراة، انتصر فريق المدرب جراهام بوتر ثلاث مرات متتالية في كل المسابقات، ويحتل المركز العاشر في الدوري برصيد 40 نقطة، بينما استمرت معاناة ليستر صاحب المركز الـ 16.
ودخل تشيلسي المباراة بثقة بعد الفوز على ليدز يونايتد في الدوري وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، وافتتح التسجيل بتسديدة ساقطة من تشيلويل في شباك داني وارد بالدقيقة الـ 11.
وتراجع أداء تشيلسي وفقد جواو فيلكس، الذي سجل هدفاً ألغاه الحكم بسبب التسلل، الكرة في منتصف ملعبه ووصلت إلى المهاجم باتسون داكا ليدرك التعادل.
وواصل ليستر التقدم للهجوم، لكن تشيلسي سجل قبل الاستراحة، عندما مرر إنزو فرنانديز الكرة إلى زميله الألماني هافرتس وسدد كرة ساقطة في شباك وارد.
وكاد ليستر أن يدرك التعادل، لكن البديل كونور جالاجر لاعب تشيلسي أخرج الكرة من على خط المرمى، قبل أن يفشل كيرنان دوسبيري-هول في التسجيل من مدى قريب.
وأحرز ميخايلو مودريك، المنضم لتشيلسي في صفقة ضخمة في يناير، هدفاً ألغاه الحكم بسبب التسلل، قبل أن يمرر إلى كوفاتشيتش الذي سدد كرة قوية من مدى قريب داخل الشباك في الدقيقة الـ 78 ليضمن انتصار النادي اللندني.

تشيلسي
ليستر سيتي
الدوري الإنجليزي
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