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توتنهام يعبر «العشرية الكارثية»

توتنهام يعبر «العشرية الكارثية»
11 مارس 2023 21:46

لندن (رويترز)

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أحرز هاري كين هدفين ليخفف من آلام عشرة أيام كارثية، عندما قاد توتنهام هوتسبير للفوز 3-1 على ضيفه نوتنجهام فورست، ليحكم قبضته على المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.
واستغل توتنهام هدية بورنموث بالفوز على ليفربول خامس الترتيب، ليعيد موسمه على الطريق الصحيح.
وافتتح كين التسجيل بضربة رأس في الدقيقة 19 ثم هز الشباك من ركلة جزاء حصل عليها ريتشارليسون، الذي كان ألغى حكم الفيديو المساعد هدفه بعد دقيقتين من البداية، قبل عشر دقائق من الاستراحة.
ورفع كين رصيده إلى 20 هدفاً هذا الموسم، ليصل إلى هذا العدد للمرة السادسة في موسم واحد.
وحسم توتنهام، الذي ودع كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وخسر أمام ولفرهامبتون واندرارز في آخر ثلاث مباريات، الفوز بعد تمريرة من ريتشارليسون إلى سون هيونج-مين في الدقيقة 62.
وقلص القائد جو ورال الفارق لفورست، الذي أصبح يواجه خطر العودة للمنافسة على النجاة من الهبوط، قبل تسع دقائق من النهاية.
وأنقذ فريزر فورستر حارس توتنهام ركلة جزاء من أندريه أيو في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وجاء الفوز ليعزز معنويات المدرب أنطونيو كونتي، الذي يحيط الغموض بمستقبله مع توتنهام منذ الخروج أمام ميلان في دوري الأبطال.
ويملك توتنهام 48 نقطة من 27 مباراة متقدماً بخمس نقاط عن ليفربول الذي خاض 26 مباراة.
وبقي فورست في المركز الـ 14، لكنه يتقدم بثلاث نقاط فقط على وستهام يونايتد صاحب المركز الـ 18.

هاري كين
توتنهام
دوري أبطال أوروبا
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