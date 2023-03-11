الشارقة يخسر أمام الكويت في «خليجية اليد»

رضا سليم (دبي)

خسر فريق الشارقة أمام الكويت الكويتي بنتيجة 28-29 في الجولة الثانية من المجموعة الثانية ضمن بطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس في نسختها التاسعة والثلاثين التي يستضيفها نادي النجمة البحريني، وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الكويتي 17-15، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي للبطولة بعد فوزه في الجولة الأولى على الأهلي البحريني فيما باتت حظوظ الملك الشرقاوي صعبة بعد تعادله في الجولة الأولى أمام الصفا السعودي ويلتقي في الجولة الثالثة أمام الأهلي البحريني فيما يلتقي الكويت مع الصفا يوم الاثنين المقبل.

وتبقى حظوظ الشارقة في الفوز على الأهلي بشرط خسارة الصفا أمام الكويت أو التعادل ليصعد الملك بفارق الأهداف.