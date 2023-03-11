الأحد 12 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الشارقة يخسر أمام الكويت في «خليجية اليد»

الشارقة يخسر أمام الكويت في «خليجية اليد»
11 مارس 2023 22:00

رضا سليم (دبي)
خسر فريق الشارقة أمام الكويت الكويتي بنتيجة 28-29 في الجولة الثانية من المجموعة الثانية ضمن بطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس في نسختها التاسعة والثلاثين التي يستضيفها نادي النجمة البحريني، وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الكويتي 17-15، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي للبطولة بعد فوزه في الجولة الأولى على الأهلي البحريني فيما باتت حظوظ الملك الشرقاوي صعبة بعد تعادله في الجولة الأولى أمام الصفا السعودي ويلتقي في الجولة الثالثة أمام الأهلي البحريني فيما يلتقي الكويت مع الصفا يوم الاثنين المقبل.
وتبقى حظوظ الشارقة في الفوز على الأهلي بشرط خسارة الصفا أمام الكويت أو التعادل ليصعد الملك بفارق الأهداف.

أخبار ذات صلة
كهرباء الشارقة تعلن عن تفعيل المركز الشامل للعمليات
«العميد» ينجو من «فخ الأرض»!
الشارقة
الكويت الكويتي
كأس الأندية الخليجية
كرة اليد
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
عربي ودولي
تصريح جديد من الصحة العالمية عن منشأ كورونا
اليوم 14:52
"روبوت ذكي" لإسعاد المتعاملين في شرطة أبوظبي
الإمارات
"روبوت ذكي" لإسعاد المتعاملين في شرطة أبوظبي
اليوم 14:38
مقر «الشارقة الخيرية» (أرشيفية)
الإمارات
"الشارقة الخيرية": 144 موقعاً لتوزيع الوجبات خلال رمضان
اليوم 14:32
منشأة نفط تابعة لشركة أرامكو السعودية(أرشيفية)
الاقتصادي
أرامكو السعودية تسجل أرباحاً قياسية في 2022
اليوم 14:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©