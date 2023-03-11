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الرياضي

العين بطل «كأس الأشبال 15»

العين بطل «كأس الأشبال 15»
11 مارس 2023 21:39

دبي (الاتحاد)

حصد فريق نادي العين لقب بطولة كأس الأشبال تحت 15 سنة، بعد فوزه على فريق نادي النصر بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي جرت على ملعب ذياب عوانة في مقر اتحاد الكرة بدبي.
سجل هدف الفوز لفريق العين، اللاعب يمان عمر في الدقيقة 16 من عمر المباراة.
شهد مراسم التتويج محمد إبراهيم المحمود، عضو لجنة رعاية المواهب في نادي العين، ومحمد علي النقبي رئيس قسم المسابقات في اتحاد الكرة.
وكان «أشبال العين» تحت 15 سنة قد خاض دور الثمانية «أول أدوار البطولة» بمواجهة فريق مسافي، وتمكن من تحقيق الفوز عليه ذهاياً وإياباً بنتيجة (6 - 0) 

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و(8 - 0) على التوالي.
وأكمل الفريق تفوقه في دور الأربعة، حين فاز على فريق أشبال شباب الأهلي في مباراة الذهاب (2 - 1)، وفي مباراة الإياب انتهت المباراة بفوز فريق شباب الأهلي بهدفين لهدف، وتم اللجوء للركلات الترجيحية لتحديد الفريق المتأهل للمباراة النهائية، والتي حسمها أصحاب الأرض بنتيجة (4 - 3)، ليقابل فريق النصر ويحصد كأس البطولة.

العين
اتحاد الكرة
دبي
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