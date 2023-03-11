شباب الأهلي يعبر الجزيرة بـ «التحول الكبير»



مصطفى الديب (أبوظبي)



في مباراة مثيرة، نجح شباب الأهلي في تحويل خسارته بهدفين، إلى الفوز بثلاثة أهداف على الجزيرة، في المباراة التي جمعتهما بالعاصمة أبوظبي، ضمن «الجولة 19» من «دوري أدنوك للمحترفين».

ورفع «الفرسان» رصيده إلى «النقطة 42»، ليحافظ على انفراده بصدارة الترتيب العام.

ورغم تقدم «فخر أبوظبي» بهدفين في الشوط الأول، بتوقيع علي مبخوت وكوليبالي في الدقيقتين 19 و31 على الترتيب، والسيطرة التامة على مجريات «النصف الأول» من اللقاء، إلا أن شباب الأهلي نجح في العودة خلال الشوط الثاني.

وتحولت المباراة تماماً في الشوط الثاني، بعدما سجل عمر خربين هدف تقليص الفارق في الدقيقة 47، ليعطي قوة دفع كبيرة للاعبي شباب الأهلي، قبل أن يسجل البديل يحيى الغساني الهدف الثاني في الدقيقة 71، ورجح كارتابيا كفة شباب الأهلي بالهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 84، ليعود «الفرسان» من أبوظبي بثلاث نقاط غالية حافظ بها على الصدارة.