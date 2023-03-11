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«الركلة الأولى» تمنح «العميد» نقاط «النصر» أمام «السماوي»

«الركلة الأولى» تمنح «العميد» نقاط «النصر» أمام «السماوي»
11 مارس 2023 19:59

 
معتصم عبدالله (دبي)

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قادت أول ركلة جزاء تحتسب لفريق النصر في «دوري أدنوك للمحترفين» خلال الموسم الحالي 2022 - 2023، «الأزرق»، إلى فوز ثمين على حساب ضيفه بني ياس 1-0 على استاد آل مكتوم ضمن «الجولة 19».
وسجل البرتغالي توزي الهدف الوحيد لـ «العميد» في الدقيقة 76 من ركلة جزاء، ليرفع «الأزرق» رصيده إلى 17 نقطة في المركز 12، متساوياً مع البطائح الحادي عشر، وبفارق نقطتين خلف بني ياس «العاشر».
ولاحت الفرصة الأولى في المباراة لأصحاب الأرض من تسديدة مينديز داخل المنطقة، ارتطمت بأسفل القائم الأيسر لمرمى الحارس فهد الظنحاني، ومرت إلى ركنية لم تستغل على النحو المطلوب في الدقيقة 17.
وألغى الحكم هدفاً لـ «العميد» سجله ريان مينديز من تمريرة تاعرابت في الدقيقة 35، بداعي ارتكاب مخالفة سبقت تمريرة الهدف بعد العودة إلى «تقنية الفيديو».
ولعب بني ياس بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 41 بعد طرد لاعبه خليل إبراهيم بالإنذار الثاني، إثر كرة مشتركة مع توزي في وسط الملعب.
وشهدت دقائق الوقت بدل الضائع في الشوط الأول خطورة للضيوف، ولاحت الفرصة الأبرز من تسديدة خيمنيز الأرضية داخل منطقة الجزاء استحوذ عليه شمبيه بصعوبة في الدقيقة 5+45.
وعاد أصحاب الأرض ليهددوا مرمى الضيوف مع بداية الشوط الثاني من تسديدة ريان مينديز داخل المرمى في الدقيقة 47، قبل قرار إلغاء الهدف بعد العودة إلى «تقنية الفيديو» في سيناريو مكرر للشوط الأول.
وأجرى الكرواتي جوران توميتش مدرب النصر تبديلاً اضطرارياً بدخول الحارس عبدالله التميمي بديلاً لأحمد شمبيه المصاب في الدقيقة 59.
ونجح النصر في افتتاح التسجيل في الدقيقة 76 من ركلة جزاء بعدما لامست تسديدة تاعرابت يد اللاعب فواز عوانة داخل منطقة الجزاء، سجل بواسطتها البرتغالي توزي هدف فريقه الأول في المباراة، وهو الأول لـ «الأزرق» من ركلة جزاء في الموسم الحالي.

دوري أدنوك للمحترفين
النصر
بني ياس
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