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ليفربول يسقط في بورنموث

ليفربول يسقط في بورنموث
11 مارس 2023 19:31

لندن (د ب أ)


حقق بورنموث فوزاً مفاجئاً على ضيفه ليفربول 1 /صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة 27 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وسجل فيليب بيلينج هدف المباراة الوحيد لبورنموث في الدقيقة 28.
وأهدر ليفربول فرصة الاقتراب من المركز الرابع، بعدما تجمد رصيده عند 42 نقطة في المركز الخامس، بفارق ثلاث نقاط خلف توتنهام صاحب المركز الرابع. على الجانب الأخر رفع بورنموث رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس عشر. 

وبدأت المباراة بضغط من جانب ليفربول الذي حاول منذ البداية تسجيل هدف مبكر في شباك مستضيفه، متسلحاً بالثلاثي الهجومي محمد صلاح وداروين نونيز وكودي جاكبو. 

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على الجانب الآخر، ساد الأداء الدفاعي في أسلوب فريق بورنموث، كما أنه حاول الوصول لمرمى ليفربول، لكن على فترات قليلة، لتمر ربع الساعة الأولى من الشوط الأول بدون فرص حقيقية.
وفي الدقيقة 28، سجل فيليب بيلينج هدفا لبورنموث، بعدما تلقى كرة عرضية من زميله دانجو واتارا، ليحولها بتسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء لتسكن الشباك. وبعد الهدف حاول بورنموث إحكام سيطرته على المباراة، وهاجم بحثاً عن الهدف الثاني، فيما بادله ليفربول الهجوم محاولا إظهار ردة فعل قوية. 

ولم يشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم بورنموث. ومع بداية الشوط الثاني، انحصر اللعب في وسط الملعب بين الفريقين، ولم تظهر بوادر خطورة طوال ربع ساعة أولى من الشوط الثاني. 

وفي الدقيقة 68 احتسب الحكم ضربة جزاء لليفربول بعد لمسة يد داخل منطقة الجزاء ، لكن محمد صلاح نجم الفريق الأحمر فشل في إيداعها الشباك مهدرا فرصة التعادل، بعدما مرت تسديدته إلى جوار القائم الأيمن.
ورغم الضغط المتواصل من ليفربول طوال باقي فترات الشوط الثاني، إلا أن ذلك لم يساهم في تغيير النتيجة ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة معلنا فوز بورنموث.

ليفربول
بورنموث
الدوري الإنجليزي
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