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الرياضي

صن داونز يضرب الأهلي بـ«الخماسية الثانية»

صن داونز يضرب الأهلي بـ«الخماسية الثانية»
11 مارس 2023 19:28

القاهرة (د ب أ)

فاز فريق صن داونز الجنوب أفريقي على ضيفه الأهلي المصري 5/ 2، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. 

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وكان نفس الفريق قد أقصى الأهلي من دور الثمانية بنتيجة 5 - 0 في نسخة عام 2019 من البطولة ذاتها.

وأنهى صن داونز الشوط الأول متقدما 3/ 1، حيث تقدم مارسيلو برافو في الدقيقة الرابعة، وتعادل الأهلي عن طريق محمد شريف في الدقيقة 13، ثم سجل ثيمبا زواني الهدف الثاني لصن داونز في الدقيقة 24، قبل أن يسجل توبهو موكوينا الهدف الثالث في الدقيقة 40.
وفي الشوط الثاني، سجل بيرسي تاو الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 61، ثم سجل بيتر شالوليلي الهدفين الرابع والخامس لصن داونز في الدقيقتين 72 و88.
ورفع صن داونز رصيده إلى 10 نقاط في صدارة الترتيب، ليضمن بذلك التأهل لدور الثمانية بالبطولة، وتوقف رصيد الأهلي عند أربع نقاط في المركز الثالث.

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