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«أبيض الشاطئية» يكسب الصين بـ «ثنائية»

«أبيض الشاطئية» يكسب الصين بـ «ثنائية»
11 مارس 2023 17:38

 
دبي (الاتحاد)

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فاز منتخب كرة القدم الشاطئية على الصين بهدفين، في المباراة التي جرت بمدينة بتايا التايلاندية، استعداداً للنهائيات الآسيوية 2023، وسجل الهدفين أحمد بشر، ووليد بشر.
من جهته، قال وليد المحمدي كابتن منتخبنا الوطني: استعداداتنا لكأس آسيا تسير على أكمل وجه، في ظل الدعم الكبير من مجلس إدارة اتحاد الكرة، وحرصه على توفير كل المقومات المطلوبة لزيادة قدرات وجاهزية المنتخب، قبل المشاركة في البطولة القارية المهمة.
وأضاف: المعنويات مرتفعة في المعسكر، ولدينا طموحات كبيرة وإصرار شديد على تحقيق نتائج إيجابية في البطولة، وإضافة إنجاز جديد لكرة القدم الشاطئية الإماراتية، ونبذل أقصى جهودنا لتحقيق ذلك.
وكان «أبيض الشاطئية» قد خاض يوم الأربعاء الماضي أولى مبارياته الودية في معسكره الجاري أمام تايلاند، وحسمها لمصلحته 5 - 4، ومن المقرر أن يخوض منتخبنا مباراته الودية الثالثة يوم الاثنين أمام قيرغيزستان.

الكرة الشاطئية
منتخب الإمارات
الصين
تايلاند
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