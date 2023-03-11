29 لاعباً في معسكر «أبيض الشباب»



دبي (الاتحاد)



يدشن منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم، يوم الاثنين المقبل، معسكره الداخلي، في مقر اتحاد الكرة بدبي، ضمن استعداداته للمشاركة في البطولة الدولية الودية تحت 20 عاماً التي يُنظمها الاتحاد من 23 إلى 28 مارس الحالي.

وضمت قائمة منتخبنا الوطني لهذا المعسكر 29 لاعباً، وهم: عبدالرحمن طلال، ياسر ألو علي، عبيد أحمد، زايد سلطان، خميس ناصر، مايد الغيلاني «الوحدة»، فهد جاسم، حمدان الحمادي «الشارقة»، أحمد رائد، زيد أسامة «النصر»، محمد خالد، راشد عبدالله، عبدالله أنور «الوصل»، عيد محمد، عبدالعزيز بشير، حازم محمد، نهيان المعمري، محمد الزعابي، محمد صالح، منصور البلوشي «العين»، زايد محمد، خليفة حسين ، محمد علي، حمد عارف «بني ياس»، عبدالله جمال «خورفكان»، سعود البلوشي «الإمارات»، محمد جمعة، غيث عبدالله سهيل، ماجد المهيري «شباب الأهلي».

ويُشارك في البطولة الدولية الودية أربعة منتخبات هي الإمارات، السعودية، هولندا والمكسيك، وتنطلق منافساتها 23 مارس، حيث يلتقي منتخبن مع المكسيك على ملعب ذياب عوانة، والسعودية مع هولندا على استاد شباب الأهلي بالعوير.

ويلتقي «أبيض الشباب» منتخب هولندا 25 مارس على استاد شباب الأهلي بالعوير، فيما يواجه السعودية نظيره المكسيك على ملعب ذياب عوانة، وفي ختام البطولة، يلاقي منتخبنا الشاب شقيقه السعودي 28 مارس على ملعب ذياب عوانة، ويلعب المكسيك وهولندا على استاد شباب الأهلي بالعوير.