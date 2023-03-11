بنزيمة يسخر من «المهرج»!

باريس(أ ف ب)

استقبل كريم بنزيمة «35 عاماً و37 هدفاً في 97 مباراة دولية» تصريحات ديشامب التي تطرّق فيها للمرة الأولى إلى الانسحاب المفاجئ بسبب الإصابة لمهاجمه المخضرم عشية انطلاق مونديال قطر 2022، معتبراً أن أفضل لاعب في العالم أبلغه عدم قدرته علي المشاركة بسخرية.

حيث نشر رأس الحربة الذي اعتزل اللعب دولياً بعد مونديال قطر في حسابه على موقع إنستجرام، لقطة لحديث ديشامب علّق عليها «يا لها من جرأة»، أضاف إليها رمزاً لمهرّج. كما نشر فيديو للفرنسي ريتشي الشهير على موقع سناب شات وهو يكرّر «كاذب، أنت كاذب»، كتب بنزيمة فوقها «ديدييه المقدّس... ليلة سعيدة».

وهذه حلقة جديدة في العلاقة الملتهبة بين ديشامب وبنزيمة في المنتخب الفرنسي.

بنزيمة الذي أحرز مع فرنسا فقط لقب دوري الأمم الأوروبية عام 2021، أُبعد عن الزرق بين 2015 و2021 لضلوعه في فضيحة ابتزاز زميله السابق ماتيو فالبوينا مما كلّفه عقوبة السجن سنة مع وقف التنفيذ، وتغريمه 75 ألف يورو.

لم يتم اختياره في كأس أوروبا 2016، فردّ في صحيفة «ماركا» الإسبانية «رضخ ديشامب للضغط من جهات عنصرية في فرنسا».

بعد رحيله من قطر قبل مونديال 2022، وجّه رسائل تشجيعية للمنتخب وأخرى غامضة على غرار تلك التي كتبها عشية النهائي ضد الأرجنتين «لا يهمّني». أعلن في 19 ديسمبر 2022 نهاية مسيرته الدولية في اليوم التالي لنهائي كأس العالم.

وطبقاً لرواية ديشامب ونتيجة للإصابة بفخذه، انسحب حامل الكرة الذهبية قبل ثلاثة أيام من مباراة فرنسا الأولى ضد أستراليا، وغادر مبكراً فندق المنتخب في الدوحة. لكنه استعاد التمارين مع فريقه الإسباني في 10 ديسمبر، قبل أربعة أيام من خوض فرنسا نصف النهائي ضد المغرب.

وقال ديشامب لصحيفة «لو باريزيان» السبت «قال لي كريم إنه ليس جاهزاً».

وتابع: «عندما أصيب كريم، رافقه طبيبنا إلى عيادة سبيتار لإجراء صورة بالرنين المغناطيسي. أرسل كريم الصور لشخص يتابعه في مدريد وأبدى رأيه أيضاً. عاد إلى الفندق منتصف الليل. انضممت إليه في غرفته مع طبيبنا الذي جاء لإعطائي نتيجة الصورة (...) كان كريم مدمّراً لأن كأس العالم عنت له كثيراً. قال لي +لقد ماتت+».

وأضاف ديشامب الذي قاد «الزرق» إلى النهائي الثاني توالياً، حيث خسر أمام الأرجنتين بركلات الترجيح «بقينا سوياً نحو عشرين دقيقة. قلت له عندما تركته +كريم، ليس هناك حالة طارئة. يمكن تنظيم عودتك مع مدير الفريق+. عندما استيقظت علمت أنه رحل. كان قراره، لن يقول لكم خلاف ذلك، أتقهم ذلك وأحترمه».