أحمد بن حمدان يزور مهرجان الظفرة البحري

الظفرة (وام)

زار الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، رئيس لجنة الإمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء، مهرجان الظفرة البحري بدورته الرابعة عشرة، التي تقام على شاطئ مدينة المغيرة في منطقة الظفرة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وثمن الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان الدور الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لدعم الرياضات البحرية التراثية والحديثة، إلى جانب دعم مشاريع صون الموروث الثقافي الإماراتي، ما أسهم في إحياء العديد من الرياضات التراثية، واستقطاب رياضات عالمية.

وأشاد بالتنوع المميز، الذي يشهده مهرجان الظفرة البحري بدورته الرابعة عشرة، والتي تتضمن العديد من السباقات البحرية والحديثة والمسابقات الشاطئية والرياضية والألعاب الشعبية، إلى جانب الفعاليات التراثية المتنوعة.

وتجول الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان في أروقة المهرجان، يرافقه عبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وزار أجنحة الجهات المشاركة، والسوق الشعبي، وبيت النوخذة، وقرية الطفل، والمكشات، والعربات المتنقلة، وتابع جانباً من مسابقات وفعاليات المهرجان.