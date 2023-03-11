«الزعيم» يعزف لحن «السباعية المتتالية»

معتز الشامي (دبي)



واصل العين «العزف المنفرد» على كل الجبهات هذا الموسم، وتخطى واحدة من «العقبات الصعبة»، في رحلة الدفاع عن اللقب، عندما حسم «الكلاسيكو» أمام الوحدة بـ «ثلاثية»، ضمن «الجولة 19» من «دوري أدنوك للمحترفين»، رافعاً رصيده إلى 40 نقطة، فيما تجمد رصيد «العنابي» عند 37 نقطة، وتبقى حظوظه قائمة لأن هناك 7 جولات تساوي 21 نقطة.

وترجم «الزعيم» محاولاته إلى هدف أول «بعيد المدى»، عندما سدد تين يدفاي، كرة من منتصف الملعب هزت شباك الحارس محمد الشامسي، وضاعف لابا كودجو النتيجة، قبل أن يضيف كايو كانيدو الهدف الثالث الذي أكد تفوق «البنفسج» في معقل العنابي، بل نجح في تأكيد أفضليته في «المواجهات المباشرة بين الفريقين الكبيرين، بعدما حقق العين «الفوز 15» أمام الوحدة في تاريخ لقاءات الفريقين بـ «دوري المحترفين»، عبر 28 مباراة جمعت بينهما، بينما رجحت كفة «أصحاب السعادة» 7 مرات، والتعادل 6 مرات، وبالتالي يكون «الزعيم» أكثر فريق تحقيقاً للانتصارات على «العنابي»، يكفي أن آخر 5 مباريات بين الفريقين في «معقل» الوحدة، شهدت تفوق العين 4 مرات، مقابل مرة واحدة لـ «العنابي»، كما رفع رصيده إلى 44 هدفاً، واستقبل 24 هدفاً، خلال لقاءات الفريقين بالمحترفين.

جاءت «القمة الجماهيرية» لتقدم دليلاً جديداً على صحوة «حامل اللقب» الذي حقق الفوز السابع على التوالي بالدوري، وهو رقم سبق وأن حققه العين مرتين في «الاحتراف»، الأولى موسم 2015-2016، والثانية الموسم الماضي الذي شهد تتويجه بـ «الدرع»، علماً أن «الزعيم» حقق 10 انتصارات متتالية بالدوري موسم 2012- 2013.

وعلى صعيد الأرقام الفردية، أصبح تين يدفاي ثالث كرواتي يسجل هدفاً في الدوري، وسبقه أندريتس «الوحدة» وأنتي أيرستيج «شباب الأهلي».

وشارك «القناص» لابا كودجو في 8 من آخر 12 هدفاً للعين في شباك الوحدة، وهو رقم كبير للغاية لم يصل إليه لاعب آخر منذ أن انضم لابا إلى الفريق عام 2019، حيث سجل 5 أهداف وصنع 3 أهداف، وللمصادفة أن لابا هز الشباك في الملعب نفسه في «الجولة 19» لدوري الموسم الماضي، وفاز العين بهدف، فيما أحرز كايو الهدف الشخصي الخامس أمام «العنابي» بالدوري.

من جانبه، وصف كايو المباراة بأنها دائماً ما تكون «ديربي» تاريخياً يجمع الفريقين، مبدياً سعادته بأدائه وفوز فريقه، وقال: «جئنا إلى ملعب الوحدة بهدف الدفاع عن قيمة ومكانة الفريق بطلاً متوجاً، وقادم للمنافسة بقوة على اللقب، اللاعبون تعاهدوا على تعويض ما فات، خصوصاً بعدما نجحنا في تغيير العقلية».

وأضاف: «بعد كأس السوبر، تعاهدنا على عدم التأثر بأي شيء، بل مواصلة السير بثقة وثبات، ونقاتل على الفوز لأننا فريق كبير، والعين يسير على الطريق الصحيح، وهدفنا الفوز بجميع المباريات»

وقال: «المحصلة ليست في حصد النقاط الثلاث فقط، ولكن الفوز بـ «كلاسيكو تاريخي».

من جانبه، أكد لابا كودجو على سعادته بحسم «الكلاسيكو» أمام الوحدة، وقال: «الآن لدينا ثقة كبيرة، والفريق يقاتل بدرجة أكبر من قبل، ونجحنا في حسم المباراة لمصلحتنا، وعرفنا كيف نستغل النقص العددي للوحدة جيداً، وسعيد لأنني استطعت التسجيل، للمرة الثانية على التوالي في ملعب الوحدة، وعادة ما أكون محظوظاً فيه».

وكشف تين يدفاي عن أن الهدف الأول لم يكن مقصوداً، وقال: كنت أريد لعب كرة عرضية إلى إيريك، إلا أنها اختارت أن تسكن الشباك».

وأضاف: «الفريق بأكمله قاتل بقوة، ونجحنا في تقديم أفضل أداء، وكنا نعاني الإرهاق بسبب اللعب كل 3 أيام، والمهم مواصلة الانتصارات في الدوري حتى النهاية.