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شرطة دبي في ضيافة اتحاد الرجبي

شرطة دبي في ضيافة اتحاد الرجبي
11 مارس 2023 15:00

دبي (الاتحاد)
استقبل قيس الظالعي، رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي، نائب رئيس الاتحاد الإماراتي للرجبي بمقر الاتحاد، المقدم أحمد إبراهيم الحداد، والرقيب محمد خضر موسى من إدارة الطوارئ بالإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بشرطة دبي.
وقدم الوفد شرحاً عن منظومة ضباط الارتباط ومراقبي الشرطة في الأندية والمنشآت الرياضية في دبي، ومهامهم في تأمين الفرق والمنتخبات.
ووجه الظالعي الشكر إلى إدارة الطوارئ وشركائها في لجنة تأمين الفعاليات بشرطة دبي على جهودهم المميزة في سبيل إنجاح النسخ السابقة من بطولات الرجبي، خاصة بطولة سباعيات طيران الإمارات للرجبي، والتي يقوم الاتحاد بتنظيمها سنوياً، والتي شهدت إشادة من كافة الاتحادات والمنظمات الرياضية الدولية، منها الاتحادان الدولي والآسيوي للرجبي.
وأشاد الظالعي بهذه الجهود الأمنية المميزة، مع إبداء إمكانية تعاون الاتحاد الآسيوي في سبيل تطوير إجراءات الأمن والسلامة في بطولات ومسابقات رياضة الرجبي باعتبارها رياضة أولمبية.
وهنأ المقدم الحداد اتحاد الرجبي وكافة الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين على الإنجازات والبطولات التي أحرزتها المنتخبات الوطنية في السنوات الماضية، كما وجه الشكر إلى مجلس إدارة الاتحاد على التعاون المميز في سبيل إنجاح تنظيم وتأمين كافة البطولات والمسابقات الرياضية المحلية والقارية والدولية المقامة في مدينة دبي.

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