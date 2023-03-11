«الإمبراطور» يقطع نصف الطريق نحو لقب «شباب الطائرة»

معتصم عبدالله (دبي)

قطع فريق نادي الوصل، نصف الطريق نحو التتويج بلقب «دوري الشباب للكرة الطائرة» لموسم 2022-2023، بفوزه على ضيفه شباب الأهلي 3-2 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة على صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل في ذهاب الدور النهائي.

ويلتقي الفريقان في إياب النهائي الحاسم مساء الجمعة المقبل على صالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي بالنهدة، في انتظار تتويج بطل جديد بعدما ظفر حتا بلقب دوري الشباب في الموسمين الماضيين 2020-2021، 2021-2022.

وشاركت 8 أندية، هي شباب الأهلي، الوصل، حتا، النصر، عجمان، خورفكان، العين، وبني ياس، في الدور الأول لدوري الشباب للموسم الحالي 2022- 2023 الذي أقيم بنظام الدوري من دورين لتحديد المراكز من الأول وحتى الثامن.

وفي «المرحلة الثانية»، لعبت الفرق الحائزة المراكز الأربعة الأولى «شباب الأهلي، الوصل، حتا، النصر»، على التوالي، مباريات إقصائية «البلاي أوف» بين الأول والرابع، والثاني والثالث، وصولاً للدور النهائي من مباراتين «ذهاباً وإياباً» لتحديد المركزين الأول والثاني، ويلعب الخاسرين في «البلاي أوف» ممثلين في النصر وحتا مباراة واحدة على صالة نادي العين لتحديد المركزين الثالث والرابع.