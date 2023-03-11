الأحد 12 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الإمبراطور» يقطع نصف الطريق نحو لقب «شباب الطائرة»

«الإمبراطور» يقطع نصف الطريق نحو لقب «شباب الطائرة»
11 مارس 2023 14:00

معتصم عبدالله (دبي)
قطع فريق نادي الوصل، نصف الطريق نحو التتويج بلقب «دوري الشباب للكرة الطائرة» لموسم 2022-2023، بفوزه على ضيفه شباب الأهلي 3-2 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة على صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل في ذهاب الدور النهائي.
ويلتقي الفريقان في إياب النهائي الحاسم مساء الجمعة المقبل على صالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي بالنهدة، في انتظار تتويج بطل جديد بعدما ظفر حتا بلقب دوري الشباب في الموسمين الماضيين 2020-2021، 2021-2022.
وشاركت 8 أندية، هي شباب الأهلي، الوصل، حتا، النصر، عجمان، خورفكان، العين، وبني ياس، في الدور الأول لدوري الشباب للموسم الحالي 2022- 2023 الذي أقيم بنظام الدوري من دورين لتحديد المراكز من الأول وحتى الثامن.
وفي «المرحلة الثانية»، لعبت الفرق الحائزة المراكز الأربعة الأولى «شباب الأهلي، الوصل، حتا، النصر»، على التوالي، مباريات إقصائية «البلاي أوف» بين الأول والرابع، والثاني والثالث، وصولاً للدور النهائي من مباراتين «ذهاباً وإياباً» لتحديد المركزين الأول والثاني، ويلعب الخاسرين في «البلاي أوف» ممثلين في النصر وحتا مباراة واحدة على صالة نادي العين لتحديد المركزين الثالث والرابع.

أخبار ذات صلة
العين والجزيرة وبني ياس وشباب الأهلي إلى «سوبر الطائرة»
جارديم والغساني «كلمة السر» في عودة «الفرسان»
الوصل
العين
شباب الأهلي
الكرة الطائرة
النصر
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
عربي ودولي
تصريح جديد من الصحة العالمية عن منشأ كورونا
اليوم 14:52
"روبوت ذكي" لإسعاد المتعاملين في شرطة أبوظبي
الإمارات
"روبوت ذكي" لإسعاد المتعاملين في شرطة أبوظبي
اليوم 14:38
مقر «الشارقة الخيرية» (أرشيفية)
الإمارات
"الشارقة الخيرية": 144 موقعاً لتوزيع الوجبات خلال رمضان
اليوم 14:32
منشأة نفط تابعة لشركة أرامكو السعودية(أرشيفية)
الاقتصادي
أرامكو السعودية تسجل أرباحاً قياسية في 2022
اليوم 14:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©