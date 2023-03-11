نجاح مُبهر للنسخة الخامسة من سباق «أمنية» الخيري

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت النسخة الخامسة من سباق «الركض لتحقيق الأمنيات»، وهي فعالية مؤسسة «تحقيق أمنية»، التي تُقام سنوياً برعاية كريمة من حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة «تحقيق أمنية»، نجاحاً مُبهراً.

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»: «نشعر بالفخر والاعتزاز لمشاهدة المُشاركة الكبيرة في فعاليات هذا السباق الذي أقيم في مدينة زايد الرياضية صباح اليوم لمسافة 3,5 و10 كم، حيث بلغ عدد المُشاركين ما يُقارب 1000 مُتسابق من العائلات والأفراد على حدّ سواء».

وتقدّم الزبيدي بالشكر والتقدير إلى بنك أبوظبي التجاري الراعي الرئيسي للسباق، وإلى شركة مياه العين ومدينة زايد الرياضية الرعاة الداعمين لفعالية المؤسسة السنوية، وإلى شركة جلف مالتي سبورت المنظمة للسباق على دعمهم المتواصل لجهود المؤسسة الإنسانية الهادفة إلى تحقيق أمنيات الأطفال المصابين بأمراض خطيرة.

كما ثمّن أيضاً المُشاركة المجتمعية الكبيرة التي ضمّت حشوداً من العائلات والأفراد في أجواء سادها المرح والترفيه وأبرزت أمام الجميع تكاتف أفراد مجتمع الإمارات على فعل الخير والمُسارعة إلى تقديم يد العون في كافّة المناسبات، مشيداً بجهود ممثلي وسائل الإعلام في تغطية فعاليات السباق، ونشر رسالة المؤسسة الإنسانية النبيلة الرامية إلى إدخال الفرح والسعادة على قلوب الأطفال المرضى، وإشاعة السعادة في قلوب جميع أفراد المُجتمع.