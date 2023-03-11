الأحد 12 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

مواجهة «عائلية» في لقاء «الملكي» و«الببغاوات»!

مواجهة «عائلية» في لقاء «الملكي» و«الببغاوات»!
11 مارس 2023 12:36

مراد المصري (دبي)
قد تشهد مواجهة ريال مدريد وإسبانيول، اليوم، في الدوري الإسباني لكرة القدم، مواجهة خاصة بين داني كارفاخال لاعب «الملكي» وخوسيلو لاعب «الببغاوات»، ليس فقط لأنهما لعبا معاً في صفوف ريال مدريد كاستيا خلال رحلة صعودهما في عام 2010، ولكن لحقيقة أنهما أشبه بعائلة كونهما متزوجين من شقيقتين، مما يجعل لقاء الظهير الأيمن مع المهاجم مثيراً للاهتمام بشكل خاص.
كارفاخال يمتلك مسيرة حافلة مع ريال مدريد، لكنه يدرك أن عليه فرض رقابة على خوسيلو رغم العلاقة بينهما، في ظل تألق المهاجم الإسباني هذا الموسم بعدما سجل 11 هدفاً في الليجا «نفس عدد أهداف كريم بنزيمة».
لم يحالف خوسيلو الحظ أمام كارفاخال، حيث فاز المدافع في جميع اللقاءات الخمسة السابقة، ويشمل ذلك فوز ريال مدريد 3-1 على إسبانيول في الدور الأول من الموسم الحالي، بالإضافة إلى فوزين للريال على ديبورتيفو ألافيس عندما كان يلعب خوسيلو في صفوفه، وفوز باير ليفركوزن مع كارفاخال على هوفنهايم، عندما كان خوسيلو في صفوفه، في رحلة جمعتهما في الدوري الألماني لكرة القدم.
على صعيد عام، يمتلك «البلانكوس» سجلاً مذهلاً على أرضه ضد ضيفه الكتالوني، حيث حقق ريال مدريد الفوز في آخر تسع مباريات، وسيكون على الموعد مع تحقيق الفوز العاشر على التوالي في البرنابيو، وشهدت الانتصارات التسعة السابقة تسجيل ريال مدريد 24 مرة واستقبلت شباكه هدفاً واحداً فقط.

أخبار ذات صلة
الريال يقلب الطاولة على إسبانيول بثلاثية
«مصور فوتوغرافي» يرسم مصير برشلونة في «الباسك»
ريال مدريد
إسبانيول
الدوري الإسباني
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
عربي ودولي
تصريح جديد من الصحة العالمية عن منشأ كورونا
اليوم 14:52
"روبوت ذكي" لإسعاد المتعاملين في شرطة أبوظبي
الإمارات
"روبوت ذكي" لإسعاد المتعاملين في شرطة أبوظبي
اليوم 14:38
مقر «الشارقة الخيرية» (أرشيفية)
الإمارات
"الشارقة الخيرية": 144 موقعاً لتوزيع الوجبات خلال رمضان
اليوم 14:32
منشأة نفط تابعة لشركة أرامكو السعودية(أرشيفية)
الاقتصادي
أرامكو السعودية تسجل أرباحاً قياسية في 2022
اليوم 14:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©