مواجهة «عائلية» في لقاء «الملكي» و«الببغاوات»!

مراد المصري (دبي)

قد تشهد مواجهة ريال مدريد وإسبانيول، اليوم، في الدوري الإسباني لكرة القدم، مواجهة خاصة بين داني كارفاخال لاعب «الملكي» وخوسيلو لاعب «الببغاوات»، ليس فقط لأنهما لعبا معاً في صفوف ريال مدريد كاستيا خلال رحلة صعودهما في عام 2010، ولكن لحقيقة أنهما أشبه بعائلة كونهما متزوجين من شقيقتين، مما يجعل لقاء الظهير الأيمن مع المهاجم مثيراً للاهتمام بشكل خاص.

كارفاخال يمتلك مسيرة حافلة مع ريال مدريد، لكنه يدرك أن عليه فرض رقابة على خوسيلو رغم العلاقة بينهما، في ظل تألق المهاجم الإسباني هذا الموسم بعدما سجل 11 هدفاً في الليجا «نفس عدد أهداف كريم بنزيمة».

لم يحالف خوسيلو الحظ أمام كارفاخال، حيث فاز المدافع في جميع اللقاءات الخمسة السابقة، ويشمل ذلك فوز ريال مدريد 3-1 على إسبانيول في الدور الأول من الموسم الحالي، بالإضافة إلى فوزين للريال على ديبورتيفو ألافيس عندما كان يلعب خوسيلو في صفوفه، وفوز باير ليفركوزن مع كارفاخال على هوفنهايم، عندما كان خوسيلو في صفوفه، في رحلة جمعتهما في الدوري الألماني لكرة القدم.

على صعيد عام، يمتلك «البلانكوس» سجلاً مذهلاً على أرضه ضد ضيفه الكتالوني، حيث حقق ريال مدريد الفوز في آخر تسع مباريات، وسيكون على الموعد مع تحقيق الفوز العاشر على التوالي في البرنابيو، وشهدت الانتصارات التسعة السابقة تسجيل ريال مدريد 24 مرة واستقبلت شباكه هدفاً واحداً فقط.