المنصوري بطل «مضمار الدراجات»



الشارقة (الاتحاد)



شهد مضمار زايد للدراجات في الشارقة، تنظيم بطولة الدولة للكبار في المطاردة الفردية والأومنيوم، وأسفرت عن فوز محمد المنصوري بسباق «المطاردة الفردية»، وأحمد المنصوري بسباق «الأومنيوم»، وشاركت في المنافسات أندية شباب الأهلي، وأبوظبي، ودبا الحصن والنصر.

وعاد محمد المنصوري دراج المنتخب إلى البطولات، بعد فترة من الغياب، ليفوز بلقب «المطاردة الفردية»، وتبعه أحمد المنصوري «شباب الأهلي»، ومحمد محراب «نادي أبوظبي».

وفي سباق الأومنيوم، فاز أحمد المنصوري بطل آسيا والعرب بلقب بطولة الدولة، وتبعه محمد المنصوري «شباب الأهلي»، وفاضل حمزة «النصر».

وقام خليفة بن عمير نائب رئيس مجلس الإدارة بتتويج الفائزين، وحرص على حضور البطولة الأولى على المضمار بعد صيانته، وأشاد بمستوى المشاركة والتحكيم، بتواجد الحكمين الدوليين سيف سرور الشرقي وعبدالله الحوسني.