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«مهرة» و«الحبتور» يدشنان «تحدي دبي للبولو»

«مهرة» و«الحبتور» يدشنان «تحدي دبي للبولو»
11 مارس 2023 13:00

دبي (الاتحاد)

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تنطلق يوم الأحد كأس تحدي دبي للبولو، إحدى سلسلة كأس دبي الذهبية، والتي تستمر إلى 19 مارس الجاري، على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو، بمشاركة 4 فرق، وبمعدل هانديكاب 10 جول.
ويقص شريط الافتتاح «أوربيس مهرة» و«الحبتور أنكورا» في «ديربي العائلة» للمرة الثانية هذا الموسم، بعد أن لعبا معاً في تمهيدي كأس دبي أيفزا الذهبية، ويمثل «أوربيس مهرة» طارق الحبتور ولورن ديكسون وتوماس بلاسيوي وفليكس اسبن، بينما يمثل «الحبتور أنكورا» محمد الحبتور، ومعه سانتوس أريارتي وجوس ريجلوس ودياز البريدي.
وتجمع المباراة الثانية بين «بنجاش بنشالي» و«بن دري»، ويمثل «بنجاش بنشالي» حيدر بنجاش وريتش بنشالي وفدريكو بوتسكي وتوماس أريارتي، بينما يمثل «بن دري» علي المري وخالد بن دري ومحمد بن دري وبانيللو.

البولو
كأس دبي الذهبية للبولو
منتجع الحبتور للبولو
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