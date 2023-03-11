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الرياضي

مباراتان في إياب ربع نهائي دوري السلة

مباراتان في إياب ربع نهائي دوري السلة
11 مارس 2023 12:30

 
علي معالي (دبي)

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تقام يوم الأحد مباراتان في إياب ربع نهائي دوري رجال السلة، يلتقي الوحدة مع الشارقة ويحل الوصل ضيفاً على البطائح، وأسفر «الذهاب» عن فوز الشارقة على الوحدة 93- 66، والوصل على البطائح 93- 82.
وإذا نجح «الملك» و«الإمبراطور» في تكرار الفوز، فإنهما يتأهلان إلى «المربع الذهبي» للانضمام إلى شباب الأهلي والنصر، حيث يلتقي في النصر مع الشارقة وشباب الأهلي مع الوصل.
وإذا رجحت كفة الوحدة والبطائح، فيتم الاحتكام إلى مباراة ثالثة فاصلة يوم 15 مارس الجاري.
ويذكر أن دوري هذا الموسم يقام على ثلاث مراحل، الأولى بنظام الدوري من دورين، وبعد تحديد المراكز من الأول إلى السابع، تأهل الأول والثاني «شباب الأهلي والنصر» مباشرة إلى نصف النهائي، بينما تلعب باقي الفرق «ربع النهائي»، ويتم تحديد موعد نصف نهائي والنهائي لاحقاً.
تشارك في الدوري أندية، هي شباب الأهلي والشارقة والنصر والوصل والبطائح والوحدة والظفرة.

الإمارات
دوري السلة
الوحدة
الشارقة
الوصل
البطائح
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