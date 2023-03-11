«الإمارات للزوارق السريعة» تنطلق غداً في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق في العاصمة أبوظبي، منافسات السباق الرئيسي للجولة الأولى من بطولة الإمارات للزوارق السريعة «الفئة الثالثة»، في الساعة الثالثة والنصف عصر الأحد على «كاسر الأمواج»، وبتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وتنطلق زوارق هذه الفئة العريقة والكلاسيكية مجدداً على مياه أبوظبي، بمنافسة قوية بين الزوارق المشاركة للفوز بلقب السباق، وإحراز أول رصيد من النقاط خلال الموسم، للمنافسة على لقب البطولة.

ويأتي أبرز المشاركين من خلال التحدي بمشاركة زورق «أبوظبي 5»، بقيادة ماجد المنصوري وراشد الطاير، وزورق «أبوظبي 4» بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي، وزورق «فزاع» بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي، وزورق «كيو 8» بقيادة عبد اللطيف العماني وبدر الدوسري، بالإضافة إلى زورق «أكسوم مارين» بقيادة ديميتري فاندوشيف ومايكل كاتاشيف وجميع هذه الأسماء أبطال في سباقات الزوارق السريعة وأصحاب ألقاب عبر السنوات والمواسم الماضية.

وانطلقت المنافسة مع التجارب الحرة للزوارق المشاركة يوم الجمعة، وتفوق من خلالها زورق «أبوظبي 4»، بإحراز أفضل توقيت في مسار السباق، بعد أن قطع المسافة في 2:39:631 ثانية، وهو الزمن الذي لم تكسره بقية الزوارق المشاركة طوال ساعة ونصف الساعة وهي توقيت التجارب الحرة.

وتنطلق الزوارق «الأحد» حسب نتائجها في سباق كسر الكيلو، وذلك في أجواء مثالية من ناحية الطقس والمناخ، على امتداد كورنيش أبوظبي والمسار الطولي الذي ينتهي عند خط النهاية أمام مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

من جهته، رحب ماجد المنصوري قائد زورق أبوظبي 5 بعودة البطولة الكلاسيكية مجدداً إلى أجندة البطولات البحرية، مؤكداً أنها ستستقطب عدد أكبر من المشاركين في الجولات القادمة، وشدد على أن المنافسة من خلال التحدي القوي ستكون كبيرة للوصول للمراكز الأولى في السباق، وقال : سنشاهد منافسة كبيرة وسرعات قياسية على مسار السباق لتحقيق المراكز الأولى اليوم.

من ناحيته، رحب المتسابق الكويتي عبد اللطيف العماني، بعودة البطولة والمنافسة مجدداً في العاصمة أبوظبي عبر البطولة، مؤكداً أن السباق هنا دائماً ما يكون مختلفاً ومتميزاً.

وقال: سعداء بأن نعود مرة أخرى للمنافسة في أبوظبي، وأيضاً المشاركة على مسار السباق على الكاسر، وقمنا بالتجهيز والاستعداد للسباق، ومتأهبون لتقديم منافسة قوية في السباق.