«مقام» يواجه «حكم» في كأس حاكم الشارقة



عصام السيد (الشارقة)



ينظم مضمار نادي الشارقة للفروسية والسباق، يوم الأحد، حفل سباقه السادس والختامي لهذا الموسم، ويزدان الحفل الذي يشتمل على 6 أشواط، بسباق كأس صاحب السمو حاكم الشارقة للخيول العربية «هيبة»، وهو أكبر بطولات الموسم بالمضمار، وخُصص لخيول الإنتاج المحلي، وتبلغ جوائز الأشواط 480 ألف درهم، برعاية شركة لونجين الراعي الرسمي لموسم سباقات المضمار بالنادي.

ويجتذب كأس صاحب السمو حاكم الشارقة، في الشوط الخامس لمسافة 1700 متر «هيبة»، مشاركة نخبة من الخيول تتنافس على جائزة 250 ألف درهم، ويتصدرها «ايه اف مقام» الذي يدافع عن لقبه، أمام «حكم»، و«ياس إكس منصور».

وتنطلق الأمسية بسباق للخيول المبتدئة عمر الأربع سنوات فما فوق «إنتاج الإمارات»، ومن أبرز المشاركين «ايه إف الهزيم»، و«إي إس ناصر»، و«هديل الوثبة».

ويقود «جاب العفريت»، و«يختم»، و«نجم الرواسي» المنافسة في الشوط الثاني لمسافة 1000 متر «تكافؤ».

ويسعى الجواد «أيه أف فخامة» لاقتناص لقب سباق التكافؤ، حين يخوض تحدي ثالث أشواط الحفل لمسافة 2000 متر، وينافسه «أيه أف سليط»، و«العجائب».

وسيكون الصراع بين «كدر»، و«شماخ»، و«حكيم العز»، في الشوط الرابع لمسافة 2700 متر، على لقب تحدي ماراثون الشارقة، بمشارك نخبة قوية من الخيول، ومن الخيول المتحدية «وينكد».

ويختتم الحفل بالشوط السادس لمسافة 2000 متر، وهو الوحيد للخيول المهجنة الأصيلة، بمشاركة نخبة من الخيول، ويبرز الجواد «بيرفكت بالانس»، و«دبي فيشن»، بجانب «كوست سكاي».

وفي ختام سباق كأس صاحب السمو حاكم الشارقة، ستعلن اللجنة المنظمة عن جائزة بطل الملاك خلال الموسم، في مضمار الشارقة لونجين، وتأتي الجائزة برعاية إدارة النادي بهدف تشجيع المربين والملاك في الإمارات، وتأتي المبادرة ضمن توجيهات الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق.