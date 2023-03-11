«ند الشبا» بطل «العين للميل»



عصام السيد (العين)



خطفت خيول الوثبة وياس للسباقات، العائدة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، الأضواء بـ «ثنائية» مستحقة، ضمن السباق الحادي عشر لمضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف، الذي أقيم «الخميس»، وتألف من سبعة أشواط، بمشاركة 93 من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، فيما بلغت الجوائز 780 ألف درهم.

وسجل «مروان الوثبة» للوثبة للسباقات، فوزاً لافتاً، وبفارق 8 أطوال في الشوط الأول لمسافة 2000 متر على لقب الصاروج، وقطع البطل المنحدر من نسل «مهاب»، بإشراف جان كلود بيكو، وقيادة أنطونيو فريزو، السباق في زمن 2:23:89 دقيقة.

وجاءت «الثنائية» عبر المهر «لؤي» لياس للسباقات، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة برناردو بينيرو، في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر على لقب شعبية الروضة، بعد أداء قتالي، وسجل البطل المنحدر من نسل «رزاق» 1:52:12 دقيقة.

وتُوج «ند الشبا» للبشير سالم الحراري، بإشراف أحمد الشميلي، وقيادة أنطونيو فريزو «ثلاثية»، بجائزة الشوط الخامس والرئيس، على لقب «العين للميل» للفئة الثالثة، البالغ جوائزه 350 ألف درهم، وتمكن البطل من فرض سيطرته على السباق البالغ طوله 1600 متر، ومسجلاً 1:49:83 دقيقة.

وأهدي «تاج العز» لإسطبلات بن شهوان للخيول العربية، بإشراف إبراهيم الحضرمي «الثنائية» للفارس الإيطالي أنطونيو فريزو، حين ظفر بجائزة الشوط الثاني لسباق المقام للتكافؤ لمسافة 2000 متر أمام 15 خيلاً، ومسجلاً 2:22:26 دقيقة.

وخطف «حكيم» لإسطبلات الأصايل، بإشراف سالم الكتبي، وقيادة ريتشارد مولن، نجومية الشوط الثالث لمسافة 2000 متر «تكافؤ» على لقب البصرة، حين اندفع من الصفوف الخلفية، ليسجل 2:19:75 دقيقة.

وحصد «ايه اف أفهم» لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة تاج أوشي، جائزة الشوط السادس لمسافة 1400 متر، على لقب كأس الوثبة ستاليونز، المخصص لملاك الإسطبلات الخاصة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2000 متر، ومجموع جوائزه 70 ألف درهم برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسجل البطل 1:36:99 دقيقة.

وفرض «الهدير» لشادويل، بإشراف جون هايد، وقيادة دين أونيل، نفسه في الشوط السابع والختامي لمسافة 1000 متر «تكافؤ» للخيول المهجنة الأصيلة على لقب فلج هزاع، وسجل البطل 59:91 ثانية.

شهد السباق وتوج الفائزين فيصل الرحماني نائب رئيس اللجنة المنظمة، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.