«بصمة مواطن» في عجمان بعد 1691 دقيقة



رضا سليم (دبي)



سجل المدافع عبدالله صالح، أول أهداف المواطنين مع عجمان هذا الموسم، في «دوري أدنوك للمحترفين» ليكسر العقدة، بعد انتظار 18 مباراة، وبالتحديد بعد 1691 دقيقة، بالهدف الذي أحرزه في شباك خورفكان في الدقيقة 71، ضمن «الجولة 19»، وسجل «البرتقالي» 29 هدفاً حتى الآن، منها 28 هدفاً للأجانب.

ويتصدر فراس بالعربي قمة هدافي الفريق برصيد 10 أهداف، يليه وليد أزارو، وبريستيج مبونجو الغائب عن المباراة، ولكل منهما 6 أهداف، وعلي جعفر 4 أهداف، وهدف لميرال وعصام فايز.

وشهدت المباراة أحداثاً عدة، في مقدمتها مشاركة المهاجم الكاميروني روكى مارسيانو مع عجمان للمرة الأولى، بعدما شارك بدلاً من بلال يوسف، ضمن التغييرات التي أجراها المدرب الصربي جوران التي قلبت المباراة، ليعود الفريق من خورفكان بنقطة ثمينة.

ويعد روكي «21عاماً» من الصفقات القوية لـ «البركان»، حيث تعاقد معه خلال «الانتقالات الشتوية» ضمن فئة المقيمين، ولعب حتى الآن 5 مباريات، في دوري تحت 21 سنة، وسجل 3 أهداف، وينتظر منه جوران مساعدة الفريق في المباريات المقبلة.

وفي المقابل قدم خورفكان مستوى متميزاً في الشوط الأول، قبل أن يتراجع في الثاني، وتألق فيليبي إلتون، ورغم أنه لم يسجل أهدافاً، وأهدر فرصاً عدة مؤكدة، إلا أنه صنع الهدفين، الأول إلى فابيو، والثاني إلى دودو، ولعبت تمريراته السحرية دوراً في تفوق «النسور» خلال الشوط الأول، كما يحتل صدارة هدافي خورفكان برصيد 7 أهداف، وفابيو الأقرب له «4 أهداف»، في الوقت الذي بدأ دودو العودة من جديد بالهدف الثاني له هذا الموسم، ويعتبر دينامو الفريق في الوسط.

وتعد نقطة التعادل 2-2 إيجابية للفريقين، حيث واصل «النسور» مباريات التعادل، منذ فوزه على الشارقة في «الجولة 17»، حيث تعادل مع البطائح في الجولة الماضية، أي أن الفريق لم يخسر منذ 3 جولات، وهو ما ينطبق على عجمان الذي لم يخسر في آخر 4 جولات، بعد فوزه على دبا وبني ياس والبطائح، والتعادل مع «النسور»، وتعود آخر خسارة للفريق أمام الشارقة في «الجولة 16».