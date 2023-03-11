ديشامب وبنزيمة.. أسرار «لحظة موت»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



خرج ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا عن صمته، وتحدث عن رحيل كريم بنزيمة قبل «مونديال 2022»، مؤكداً أن اللاعب كان مصاباً فعلاً، ونفى تماماً وجود أي خلاف بينه وبين النجم الحاصل على الكرة الذهبية لعام 2022.

وفي حوار طويل مع صحيفة «لوباريزيان»، أغلق ديشامب ملف بنزيمة الذي اعتزل اللعب الدولي، بعد عودته من الدوحة إلى ناديه ريال مدريد، وسرد القصة كاملة، وقال: بنزيمة انضم إلينا يوم 14 نوفمبر، بعد فترة «عدم نشاط» في ناديه، وخضع معنا لبرنامج تأهيل فردي، ولم ينضم إلى التدريبات الجماعية، ورأى الجهاز الطبي أنه ليس سليماً 100%، حتى يمكن إشراكه في مباراة افتتاح المجموعة أمام أستراليا.

وأضاف ديشامب: عندما أصيب بنزيمة أصطحبه طبيب الفريق إلى المستشفى لعمل أشعة، وقام اللاعب بإبلاغ شخص يتابعه من مدريد بالنتائج، وعندما عاد إلى فندق الإقامة بعد منتصف الليل، ذهبت إليه في غرفته مع طبيب الفريق الذي أبلغني بنتيجة الأشعة.

وأشار ديشامب إلى الحالة النفسية السيئة التي كان عليها بنزيمة، بعد معرفته بنتيجة الفحوص.

وقال المدرب الذي تم التجديد له على رأس منتخب «الديوك» حتى «مونديال 2026»: بدا بنزيمة كما لوكان يحتضر، لأن كأس العالم تمثل الكثير بالنسبة له، وقال لي: هذا موت.

وأضاف: على أفضل تقدير، لم يكن بمقدور بنزيمة العودة إلى التدريبات قبل 10 ديسمبر2022.

وتابع حديثه عن المقابلة مع نجم المنتخب في غرفته، قائلاً: استغرق اللقاء حوالي 20 دقيقة، وعند مغادرتي قلت له: ليس هناك مبرر للتسرع، رتب عودتك إلى مدريد مع الجهاز الإداري، ولكنني فوجئت عندما استيقظت في الصباح، بأنه رحل، وكان هذا قراره ولن يقول لكم غير ذلك، وأنا أتفهم ذلك وأحترمه.

ونفى ديشامب تماماً ما تردد عن أن بنزيمة كان في «فورمة» تمكنه من العودة إلى المنتخب قبل مباراة المغرب، وقال: لم يلعب بنزيمة إلا نصف ساعة خلال حصة تدريبية مع «الريال»، وهذا لا يقارن مطلقاً بكثافة وضغوط اللعب في كأس العالم، مع التسليم بموهبته الكبيرة ووضعه نجماً لا يمكن لأحد أن يشكك فيه أبداً.

وتساءل ديشامب: هل كان أحد يتخيل عودته في آخر لحظة؟، لقد قال لي إنه ربما لا يكون جاهزاً.

وأبدى ديشامب دهشته إزاء من رددوا هذه الشائعات التي تتحدث عن جاهزية بنزيمة أو إمكانية عودته.

وفي ختام الحديث، قال ديشامب إنه استمر على اتصال مع بنزيمة بعد «المونديال»، وبعد التجديد له مديراً فنياً للمنتخب، وتحدثنا طويلاً بشأن القرار الذي اتخذه باعتزال اللعب الدولي، ثم عاودت الاتصال به مرة أخرى، للتأكد من أن قراره نهائي، أو ما إذا كان يمكنني استدعاءه لقائمة المنتخب، ولكنه أكد قراره من دون أن يذكر أسبابه.

يذكر أن ديشامب وجه في نهاية الحديث الدعوة إلى كل اللاعبين الذين أعلنوا اعتزالهم اللعب الدولي لتكريمهم قبل مباراة فرنسا أمام هولندا 24 مارس الجاري باستاد دو فرانس في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى «يورو2024»، غير أن أحداً لا يعرف ما إذا كان بنزيمة سيلبي الدعوة.