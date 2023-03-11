الإنتر.. «سقوط تاريخي»!

لا سبيتسيا (أ ف ب)



سقط الإنتر للمرة الثانية في آخر ثلاث مباريات في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بخسارته أمام مضيفه سبيتسيا 2-1، للمرة الأولى في تاريخه في «الكالشيو»، في افتتاح منافسات المرحلة السادسة والعشرين.

وتقدم أصحاب الأرض بهدف «البديل» دانيال مالديني، نجل أسطورة ميلان باولو «55»، فيما عادل البلجيكي روميلو لوكاكو من ركلة جزاء «83»، ليرد سبيتسيا بالسلاح ذاته عبر الأنجولي مبالا نزولا «87».

ورغم أن الإنتر الثاني يدرك أن المنافسة على اللقب شبه مستحيلة، في ظل تخلفه بفارق 15 نقطة عن نابولي المتصدر، يعرف أن الصراع على المراكز الثلاثة الأخرى المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا سيستمر حتى الرمق الأخير، وتجمد رصيد فريق المدرب سيموني إنزاجي عند 50 نقطة.

وكان الإنتر عاد إلى سكة الانتصارات في المرحلة الماضية على حساب ليتشي بعد خسارته في التي سبقتها ضد بولونيا.

وأمل الإنتر في أن يستعد بطريقة أفضل لمباراته ضد بورتو في البرتغال الثلاثاء في اياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا بعد فوزه 1-0 ذهاباً.

وتحصل الإنتر على ركلة جزاء باكرة، إثر خطأ من ماتيا كالدارا على دانيلو دامبروزيو، بعد العودة الى حكم الفيديو المساعد «الفار».

انبرى لها الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، وسددها الى يسار الحارس البولندي بارتلوميي دراجوفسكي الذي تصدى لها ببراعة «14».

وفرض «النيراتسوري» سيطرة مطلقة على الشوط الأول، وكان قادراً على التقدم بالنتيجة لولا تألق الحارس الذي تصدى أيضاً لتسديدة أخرى من لاوتارو «21».

ودفع مدرب سبيتسيا بمالديني، المعار من الغريم التقليدي ميلان، بعد الاستراحة ولم يتأخر في منح فريقه التقدم من التسديدة الأولى على المرمى.

وصلت كرة طويلة إلى نزولا من الحارس، حماها وحافظ عليها بطريقة متميزة أمام لاعبَين من الإنتر على مشارف المنطقة على الجهة اليمنى، مررها إلى مالديني سددها زاحفة الى يمين الحارس «55».

قام بعدها إنزاجي بتبديل رباعي في الوقت ذاته ودفع بصانع الألعاب التركي هاكان تشالهان أوغلو، المهاجم البوسني إدين دجيكو، لاعب الوسط فيديريكو دي ماركو والجناح الهولندي دنزل دمفريس «66».

وشهدت الدقائق الأخيرة سيناريو مجنوناً، تحصل دمفريس على ركلة جزاء إثر عرقلة من الإسباني سالفادور فيرير، بعد ثوان من دخول الأخير، انبرى لها لوكاكو هذه المرة مسجلاً هدفه الخمسين في الدوري الإيطالي «83».

وبعد دقائق، تحول دمفريس من بطل إلى «المذنب»، بعد أن تسبب بركلة جزاء لأصحاب الأرض، بعد أن دفع بصدره من الخلف البديل الأوكراني فيكتور كوفالينكو.

تقدم نزولا وسدد الكرة بيسراه الى يسار الحارس السلوفيني سمير هندانوفيتش الذي ارتمى في الاتجاه الصحيح «87»، ليمنح فريقه فوزه الأول على الإنتر في الدوري، ويحافظ على آماله في البقاء في دوري الأضواء.