السبت 11 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

ميسي.. الموقف الأخير!

ميسي.. الموقف الأخير!
11 مارس 2023 01:04

برلين(د ب أ/ ستاتس بيرفورم)
لا تساور كريستوف جاليتيه، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أي شكوك حول التزام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق، وذلك عقب خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ الألماني، ودخول اللاعب في الأشهر الأربع الأخيرة في عقده مع الفريق. 

ولم يتوصل ميسي إلى اتفاق حول عقد جديد مع باريس سان جيرمان، حيث ينتهي عقده الحالي بنهاية يونيو المقبل، وهو الموقف ذاته للمدافع سيرخيو راموس لاعب ريال مدريد السابق.
ورغم الخروج الأوروبي المبكر، فإن جاليتيه لا يتوقع أن يتأثر أداء كل من ميسي وراموس، والمرتبطان بالانتقال للدوري الأميركي، في الأسابيع المقبلة. 

أخبار ذات صلة
5 نجوم يحسمون مستقبلهم في «صيف 2023»
سان جيرمان يطلب شراء استاد دو فرانس

وقال جاليتيه في مؤتمر صحفي قبل مواجهة بريست غداً السبت بالدوري الفرنسي: "لا شك أن هذين اللاعبين العظيمين لديهما أرقام عظيمة ويعلمان هذه النوعية من المواقف". 

وأضاف: "إنهم لاعبون كبار وهم ينتقلون من مباراة لأخرى، وبالنسبة لموقف عقدهم، فإنهم اعتادوا على عيش تلك اللحظات".

ليونيل ميسي
باريس سان جيرمان
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
ليفربول يحصد ثمار ما بعد «حقبة ماني»
الرياضي
ليفربول يحصد ثمار ما بعد «حقبة ماني»
اليوم 01:30
ميسي.. الموقف الأخير!
الرياضي
ميسي.. الموقف الأخير!
اليوم 01:04
طعن مورينيو مرفوض مرفوض
الرياضي
طعن مورينيو مرفوض مرفوض
اليوم 01:00
الإمارات ترحب باتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية
عربي ودولي
الإمارات ترحب باتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية
اليوم 00:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©