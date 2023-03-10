ميسي.. الموقف الأخير!

برلين(د ب أ/ ستاتس بيرفورم)

لا تساور كريستوف جاليتيه، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أي شكوك حول التزام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق، وذلك عقب خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ الألماني، ودخول اللاعب في الأشهر الأربع الأخيرة في عقده مع الفريق.

ولم يتوصل ميسي إلى اتفاق حول عقد جديد مع باريس سان جيرمان، حيث ينتهي عقده الحالي بنهاية يونيو المقبل، وهو الموقف ذاته للمدافع سيرخيو راموس لاعب ريال مدريد السابق.

ورغم الخروج الأوروبي المبكر، فإن جاليتيه لا يتوقع أن يتأثر أداء كل من ميسي وراموس، والمرتبطان بالانتقال للدوري الأميركي، في الأسابيع المقبلة.

وقال جاليتيه في مؤتمر صحفي قبل مواجهة بريست غداً السبت بالدوري الفرنسي: "لا شك أن هذين اللاعبين العظيمين لديهما أرقام عظيمة ويعلمان هذه النوعية من المواقف".

وأضاف: "إنهم لاعبون كبار وهم ينتقلون من مباراة لأخرى، وبالنسبة لموقف عقدهم، فإنهم اعتادوا على عيش تلك اللحظات".