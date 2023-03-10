ليفربول يحصد ثمار ما بعد «حقبة ماني»

لندن (د ب أ)

يمر خط هجوم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم بمرحلة من التطور، ولكن يورجن كلوب، مدرب الفريق، يعتقد أن النادي يحصد بالفعل ثمار التخطيط طويل المدى الذي قام به هذا الموسم.

وفي الأسبوع التالي من الفوز الكبير على مانشستر يونايتد 7 / صفر، تحدث جون دابلو هنري، المالك الرئيسي، عن التزامه الدائم للنادي والحاجة لمواصلة الاستثمار بحكمة.

على الأرجح سيتم هذا الاستثمار في وسط الملعب، والذي عانى منه الفريق لبعض الوقت، لكن الخطوات السريعة التي اتخذها داروين نونيز، الذي تعاقد معه النادي مقابل 64 مليون جنيه إسترليني في يونيو الماضي، ووصول كودي جاكبو في يناير الماضي، أظهر أن رحيل ماني، الذي حدث الصيف الماضي، والرحيل المنتظر لروبرتو فيرمينو، لن يؤثر على الفريق.

وسجل نونيز وجاكبو مرتين في مباراة مانشستر يونايتد، ليرفع جاكبو رصيده إلى أربعة أهداف في آخر ست مباريات، بينما يملك نونيز أربعة أهداف في آخر أربع مباريات و14 هدفاً طوال الموسم، هذا خفف من مشكلة غياب ديوجو جوتا، ولويس دياز لعدة أشهر.

وقال كلوب :" جون محق. أنظر للاعبيه الذين تعاقدنا معهم في آخر فترتي انتقالات، لويس، داروين، كودي، لاعبين في خط الهجوم". وأضاف :"أعتقد أن ساديو، روبرتو، محمد صلاح سوياً كانوا لفترة طويلة من أفضل خط هجوم ثلاثي في العالم".

وأردف :"بعدها رحل ساديو في الصيف، سنرى ما سيحدث مع روبرتو في الصيف، ولم يتبق إلا صلاح. ولكننا استبدلناهم، وجاء ديوجو في هذا الوقت أيضاً". وأوضح :"هذا استثمار، وهو استثمار حكيم، واستثمار مسؤول. هذا ما تريده وما تحتاج وما نحتاجه".

وأكد: "هذا العام لسوء الحظ كانوا مصابين في أغلب الوقت، هذا لم يساعد، ولكنهم كانوا هنا على أي حال، ثم جاء كودي فقط في وقت لاحق".

وأردف: "يجب أن يكون هذا هو الوضع الآن، بطريقة مماثلة سنقوم بنفس الأمر لأجزاء أخرى في الفريق وسيكون هذا ممكنا".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أنه كانت هناك الكثير من التوقعات بشأن نونيز، تحديداً، بعد انضمامه للنادي في صفقة قياسية محتملة للنادي بلغت 85 مليون جنيه إسترليني، ولكن التوقعات كانت أقل بالنسبة لجاكبو، الذي تحرك النادي سريعاً لضمه من أيندهوفن الهولندي، بسبب وجود رغبة لدى عدة أندية في التعاقد معه، من بينهم مانشستر يونايتد.

ومع ذلك، تخطى اللاعب الهولندي الدولي التوقعات، بعد أن قدم أداءً رائعاً في آخر مباراتين، مشيراً إلى أنه دخل في أجواء الفريق سريعاً.

وقال كلوب:" يتعاملون مع التوقعات بشكل جيد للغاية، ولكني أعتقد أن سوياً نتعامل مع التوقعات بشكل جيد، لأننا لا نضع ضغوطاً إضافية على اللاعبين، لم نفعل هذا من قبل ولن نفعله مستقبلاً". وواصل: "ولكن هذا لا يعني أنه لا يوجد أي ضغوط، لأننا نعلم أن العالم يمكن أن يكون مكاناً محتدماً، خاصة عندما يتكلف التعاقد معك أموالاً كثيرة وهناك أشياء كثيرة كتبت وقيلت عنك، ويجب عليك التعامل معها". وأضاف:" كنا نأمل هذا، ولكنك لا تكون متأكداً بنسبة مئة بالمئة. مساهمة كودي واضحة للغاية، نفس الأمر بالنسبة لداروين". وقام فيرمينو بإبلاغ كلوب قبل أسبوع إنه لن يمدد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، رغم أن المدرب يريد بقاءه. وينهي اللاعب البرازيلي الدولي فترة استمرت تسع سنوات في أنفيلد، ولكنه أبلغ كلوب أنه يعتزم إنهاء الموسم بشكل جيد مع الفريق، الذي يسعى لاحتلال مركز مؤهل لدوري الأبطال، علماً بأن الفوز على بورنموث يوم السبت المقبل سيكون كافياً لوضع الفريق في المربع الذهبي بجدول الترتيب.

وقال كلوب :"لقد أبلغني. متفاجئ؟ نعم، قليلاً، ولكن لم تصدمني المفاجأة، في الحقيقة إنه الشيء الطبيعي لفعله. وأكد: "أبلغني وبعد ذلك الشيء الوحيد الذي قاله هو "الآن أريد أن أنهي هذه القصة الرائعة بنهاية إيجابية". وأردف :"إنه هنا بشكل كامل، وملتزم للغاية، حسبما يمكن للجميع أن يتخيل، وهذا ما نحن بحاجة لمعرفته".

وأكد :"لا وقت للوداع أو أياً كان في هذه اللحظة، سيكون هناك الوقت الكافي لهذا في وقت لاحق من الموسم".