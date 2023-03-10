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طعن مورينيو مرفوض مرفوض

طعن مورينيو مرفوض مرفوض
11 مارس 2023 01:00

روما (رويترز) 
رفضت محكمة الاستئناف الرياضية الإيطالية، طعن جوزيه مورينيو مدرب روما، ضد إيقافه مباراتين في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، بعد الاعتراض على طرده في خسارة فريقه 2-1 أمام كريمونيزي في أواخر فبراير الماضي.
وتقرر تغريم مورينيو عشرة الآف يورو، وسيغيب عن المنطقة الفنية أمام ساساولو بعد غدٍ الأحد ولاتسيو في 19 مارس الجاري.
وتمكن المدرب البرتغالي من قيادة فريقه من المنطقة الفنية في الفوز 1-صفر على يوفنتوس يوم الأحد الماضي بعد تعليق العقوبة إثر تقدمه بالطعن.
ويحتل روما المركز الرابع في الدوري برصيد 47 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف لاتسيو صاحب المركز الثالث. 

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