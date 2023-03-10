بوجاتشار يحتفظ بـ «القميص الأصفر» في فرنسا

أبوظبي (الاتحاد)

نجح فريق الإمارات للدراجات في الحفاظ على تقدم تادي بوجاتشار، في أطول مراحل سباق باريس- نيس «212 كيلومتراً»، ليحتفظ الدراج السلوفيني الذي اعتلى منصة «لا لوج دي جارد» بالصدارة، بينما احتل ماتيو ترنتن المركز الرابع في الانطلاق الجماعي الذي حسنه لمصلحته أولاف كويج «جمبو فيزما».

ويتقدم بوجاتشار على ديفيد جاودو «جروباما-إف دي جيه»، بواقع 6 ثوانٍ، الأمر الذي يمنحه المزيد من الثقة قبل خوض تحدي المرحلة السادسة اليوم من تورف إلى لاكول سور لوب بطول 197.4 كيلومتر.

وقال بوجاتشار: استمتعت باليوم الأول مرتدياً «القميص الأصفر»، إنها لحظات رائعة، وحظينا أخيراً برؤية الشمس من دون توتر، ولديّ معرفة بالمرحلة الأخيرة، حيث تدربت على الطرق جيداً، وسيكون اليوم مليئاً بالتوتر، لأنه يمثل «مرحلة كلاسيكية» يمكن أن يحدث فيها أي شيء، وربما تكون مليئة بالمفاجآت.

وفي تيرينو أدرياتيكو، حاول أدم ييتس الوصول إلى خط النهاية للحصول على المركز الثالث في «معركة الطريق الصاعد» في المرحلة الرابعة من جريشيكو إلى تورتريتو، بطول 218 كيلومتراً، والتي فاز بها بريمو روجيلك «جامبو-فيزما».

وحصل ألميدا الذي أنهى السباق في الوقت الذي انتقل فيه المتصدرون إلى المركز الثالث في السباق على «القميص الأبيض»، ليتصدر بذلك تصنيف الدراجين الشباب.

يحتل فريق الإمارات موقعاً متميزاً مع ماكنولتي أيضاً الذي يحتل المركز الرابع، قبل المرحلة الخامسة اليوم، من مورو دورو إلى سارنانو ساسوتيتو بطول 168 كم.