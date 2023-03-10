دبا يتعادل مع اتحاد كلباء

فيصل النقبي (دبا الفجيرة)



اقتنص دبا نقطة غالية، بالتعادل مع اتحاد كلباء 2-2، ضمن «الجولة 19» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ورفع «النواخذة» رصيده إلى «النقطة 5» في المركز الأخير، فما وصل «النمور» إلى «النقطة 25»، وبلغت المباراة إثارتها خلال الشوط الثاني الذي شهد الأهداف الأربعة، حيث تقدم «البديل» سلطان عادل بهدف لمصلحة «النمور» في الدقيقة 58، وأدرك «النواخذة» التعادل عن طريق «البديل» أحمد نبيل بتسديدة قوية سكنت الشباك في الدقيقة 77.

وتقدم «النمور» مجدداً بهدف ألكساندرو سيسالدو في الدقيقة 82، ولكن «البديل» جمال معروف يدرك التعادل لـ«النواخذة» في الدقيقة 94.