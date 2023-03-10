«القمة عيناوية» في «كلاسيكو الثلاثية»



مصطفى الديب (أبوظبي)



حسم العين «الكلاسيكو» أمام الوحدة بـ «ثلاثية»، ضمن «الجولة 19» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ورفع «الزعيم» رصيده إلى «النقطة 40»، ليعتلي الصدارة مؤقتاً، فيما تجمد رصيد «العنابي» عند 37 نقطة.

افتتح تين يدفاي أهداف «البنفسج» في الدقيقة 25، بعدما أخطأ محمد الشامسي حارس الوحدة في التصدي للتسديدة التي أطلقها اللاعب من وسط الملعب، وأضاف لابا كودجو الهدف الثاني في الدقيقة 65، وكايو الهدف الثالث في الدقيقة 68.

وأحكم العين سيطرته شبه التامة على مجريات اللقاء، خاصة بعد طرد عبد الله الكربي لاعب «العنابي» في الدقيقة 56، إثر تدخل قوي مع بلاسيوس لاعب العين، ومنح الهدف الثالث مزيداً من الثقة للاعبي العين الذين سيطروا بدرجة أكبر على أحداث المباراة، أمام تراجع فني للاعبي الوحدة، في ظل النقص العددي، وصعوبة تعديل نتيجة اللقاء الذي انتهى لمصلحة العين بـ «ثلاثية».

واحتفلت جماهير العين مع اللاعبين بعد اللقاء، حيث وجهوا التحية للاعبين والجهاز الفني على المستوى العالي، واعتلاء الصدارة.