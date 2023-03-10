الشارقة بطل دوري «صغار اليد» للمرة الخامسة



رضا سليم (دبي)



أحرز فريق الشارقة «أ» لقب بطولة الدوري العام لفئة الصغار لكرة اليد، للمرة الرابعة على التوالي، والخامسة في تاريخ النادي، بعد فوزه على فريق المدام 39-20، في المباراة التي جرت بملعب نادي الشارقة، ضمن ختام الدور النهائي من المسابقة، والتي جرت على مرحلتين، وتمكن خلالها «صغار الملك» من حصد درع الدوري بـ«العلامة الكاملة».

وحصد فريق الشارقة «ب» المركز الثاني لفئة الصغار بفارق نقطتين فقط عن المتصدر، وذلك بعد تغلبه على شباب الأهلي 31 - 28 في الجولة السابعة والأخيرة.

وقام داود المليح عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد رئيس لجنة المسابقات، بتتويج لاعبي الشارقة أبطال ووصيف الدوري بكأس البطولة والميداليات الذهبية والفضية، بحضور يوسف أحمد مشرف المراحل السنية بقلعة «الملك» الشرقاوي.

وسبق أن حققت كرة اليد الشرقاوية هذا الإنجاز الاستثنائي الموسم الماضي عندما حصد أشبال الملك «أ» و«ب» درع الدوري والوصافة، كما استحوذت كرة اليد بنادي الشارقة على كل البطولات الممكنة 11 من 11.

تمكنت اليد الشرقاوية من حسم 8 بطولات في الموسم الحالي حتى الآن، منها 3 ألقاب لفريق الرجال ولقبان للشباب، بالإضافة إلى دوري فئات الناشئين والأشبال والصغار.

وتختتم منافسات المسابقة الجمعة المقبل بمباراة مليحة والذيد، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة في مجموعة تحديد المراكز من التاسع إلى السادس عشر، وأدار اللقاء الحكمة نرمين جابر والحكم عبد العزيز محمد، وعلى الطاولة الحكم الدولي عمر الزبير.