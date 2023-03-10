148 لاعباً في تحدي الفجيرة للياقة البدنية

الفجيرة (الاتحاد)

تنطلق صباح اليوم، منافسات بطولة تحدي اللياقة البدنية بالفجيرة الذي تنظمه لجنة اللياقة البدنية في اتحاد بناء الأجسام وتستضيفه المرافق الرياضية في نادي الفجيرة للتنس، بمشاركة 148 لاعباً ولاعبة من مختلف الدول والجنسيات من كلا الجنسين بواقع 118 لاعباً و30 لاعبة.

وأكد أحمد بن ظبوي، رئيس اللجنة المنظمة، الجاهزية لانطلاق المنافسات التي وصفها أنها تعكس الجهود التي بذلتها لجنة اللياقة البدنية واللجنة المنظمة، مقدماً الشكر لنادي التنس في الفجيرة وللرعاة وجميع الجهات المساندة.

وأكد أن البطولة تضم خمس فئات وهي الرجال والبنات للمحترفين وفئة الفرق للرجال وفئة الهواة للرجال والبنات، وقال: نتطلع لبداية قوية في الأداء الفني والبدني والمنافسات لتقديم نسخة مميزة، ونحن نحظى بدعم 25 جهة على الصعيد اللوجيستي في الجوانب كافة.

بدوره، كشف جنجاك عبدالله الكسواني، المنسق الفني للبطولة، عن مشاركة لاعبين دوليين في فئة المحترفين، يعدون من أقوى دول العالم، ومنهم الإسباني دامي وترتيبه 52 على العالم، والإسبانية ايلينا وترتيبها السادس على العالم، وآخرون من المصنفين المميزين، وبخصوص الجوائز قال إنها تبلغ 200 ألف درهم، مقسمة على 64 جائزة، كما تم تخصيص جوائز الفئة المجتمعية من الرابع إلى العاشر، على أن يقود 24 حكماً المنافسات.