«جيه أم اتش هاجر» أجمل المهرات في افتتاح «الإمارات لمربي الخيل العربية»

أبوظبي (وام)

خطفت المهرة «جيه أم اتش هاجر»، لجمعة الشميلي، الأضواء بتحقيقها أعلى معدل خلال افتتاح بطولة الإمارات لمربي الخيل العربية المخصصة للمرابط الخاصة، التي تقام بالصالة الكبرى بأكاديمية بوذيب بتنظيم جمعية الإمارات للخيول العربية، وبرعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، وبإشراف ومتابعة الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وتشهد الفعاليات مشاركة 335 من الخيول العربية.

وجاء تفوق «جيه أم اتش هاجر» لجمعة الشميلي، التي حققت أعلى معدل بلغ 92 نقطة، بعد تصدرها لآخر أشواط الأمسية الذي خصص للمهرات عمر 2و3 سنوات «ب».

وافتتحت الفعاليات «جيه اس كليوباترا» لمربط الجواهر، التي أحرزت المركز الأول في فئة المهرات عمر سنة القسم «أ»، وحققت 90.90 نقطة، ونالت صدارة القسم «ب» المهرة «ام زد العين» لخليفة عبدالله النعيمي، وحققت 91.50 نقطة.

وحصدت «اف دي هند» لمربط الفلاح، القسم «ج»، وسجلت 90.70 نقطة، بينما أحرزت المركز الأول في القسم «د» المهرة «أم او مضاوي» لخليفة أحمد العتيبة، وحققت 91.35 نقطة.وأحرزت المهرة «غزوة بي اتش ام» لمربط بن هميلة، المركز الأول في فئة المهرات عمر 2و3 سنوات القسم «أ»، وسجلت 91.55 نقطة.