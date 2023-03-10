السبت 11 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«جيه أم اتش هاجر» أجمل المهرات في افتتاح «الإمارات لمربي الخيل العربية»

«جيه أم اتش هاجر» أجمل المهرات في افتتاح «الإمارات لمربي الخيل العربية»
11 مارس 2023 00:52

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات ترحب باتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية
مساعٍ إماراتية لرفع العقوبات عن السودان نهائياً

خطفت المهرة «جيه أم اتش هاجر»، لجمعة الشميلي، الأضواء بتحقيقها أعلى معدل خلال افتتاح بطولة الإمارات لمربي الخيل العربية المخصصة للمرابط الخاصة، التي تقام بالصالة الكبرى بأكاديمية بوذيب بتنظيم جمعية الإمارات للخيول العربية، وبرعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، وبإشراف ومتابعة الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وتشهد الفعاليات مشاركة 335 من الخيول العربية.
وجاء تفوق «جيه أم اتش هاجر» لجمعة الشميلي، التي حققت أعلى معدل بلغ 92 نقطة، بعد تصدرها لآخر أشواط الأمسية الذي خصص للمهرات عمر 2و3 سنوات «ب».
وافتتحت الفعاليات «جيه اس كليوباترا» لمربط الجواهر، التي أحرزت المركز الأول في فئة المهرات عمر سنة القسم «أ»، وحققت 90.90 نقطة، ونالت صدارة القسم «ب» المهرة «ام زد العين» لخليفة عبدالله النعيمي، وحققت 91.50 نقطة.
وحصدت «اف دي هند» لمربط الفلاح، القسم «ج»، وسجلت 90.70 نقطة، بينما أحرزت المركز الأول في القسم «د» المهرة «أم او مضاوي» لخليفة أحمد العتيبة، وحققت 91.35 نقطة.وأحرزت المهرة «غزوة بي اتش ام» لمربط بن هميلة، المركز الأول في فئة المهرات عمر 2و3 سنوات القسم «أ»، وسجلت 91.55 نقطة.

بطولة الإمارات لمربي الخيول العربية
الإمارات
جمعية الإمارات للخيول العربية
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
ليفربول يحصد ثمار ما بعد «حقبة ماني»
الرياضي
ليفربول يحصد ثمار ما بعد «حقبة ماني»
اليوم 01:30
ميسي.. الموقف الأخير!
الرياضي
ميسي.. الموقف الأخير!
اليوم 01:04
طعن مورينيو مرفوض مرفوض
الرياضي
طعن مورينيو مرفوض مرفوض
اليوم 01:00
الإمارات ترحب باتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية
عربي ودولي
الإمارات ترحب باتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية
اليوم 00:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©