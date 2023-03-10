شباب الأهلي بطل دوري الناشئين تحت 17 عاماً



تُوج شباب الأهلي ببطولة دوري الناشئين تحت 17 عاماً لكرة القدم موسم 2022-2023، بعد فوزه على الحمرية بخماسية في المباراة التي جرت على ملعب شباب الأهلي في دبي، ليرفع رصيده إلى 71 نقطة.

سجل أهداف شباب الأهلي سيف محمد، وغيث عبدالله سهيل، وسيف الغساني، ومحمد جمعة «هدفين».

وقام جمعة حمدان العبدولي عضو لجنة المسابقات في اتحاد الكرة بتسليم أعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي شباب الأهلي درع المسابقة والميداليات الذهبية.

الجدير بالذكر أن شباب الأهلي نجح خلال هذه النسخة من المسابقة في الفوز خلال 23 مباراة، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراة واحدة، وتمكن لاعبوه من تسجيل 129 هدفاً، فيما استقبلت شباكه 12 هدفاً، ليصبح الأقوى هجوماً ودفاعاً في الدوري.