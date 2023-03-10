عرفات يتوّج بكأس هووف في «افتتاحية» قفز الحواجز

دبي (الاتحاد)

افتتح الفارس المصري علي أحمد عرفات، انتصارات اليوم الأول لبطولة قفز الحواجز الدولية فئة النجمتين، بنسختها الأولى، التي تقام منافساتها على ميدان مركز الإمارات للفروسية، وتشتمل البطولة على 9 منافسات.

وجاء فوز الفارس عرفات مع الفرس «فينش» في المنافسة بمواصفات الجولة الواحدة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 115 سم، بمشاركة 92 فارساً وفارسة، نجح منهم 35 فارساً في إكمال الجولة من دون خطأ، والفارس المتصدر أنهى الجولة في الزمن الأفضل الذي بلغ 52.87 ثانية، وتوج فارسنا الناشئ علي مفرج الكربي مع الجواد «كالفاروس ستار» بجائزة المركز الثاني، وأنهى الجولة في زمن بلغ 52.60 ثانية، وذهبت جائزة المركز الثالث إلى البريطانية هولي آن كوارد بزمن بلغ 55.58 ثانية.