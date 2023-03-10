الوصل والشارقة.. «كامل العدد»

دبي (الاتحاد)

تتباين ظروف قطبي بر دبي الوصل والنصر على التوالي، قبل استضافتهما الشارقة وبني ياس في مواجهتين مرتقبتين مساء اليوم على ملعبي زعبيل معقل «الإمبراطور»، واستاد آل مكتوم معقل «العميد»، في ختام «الجولة 19» من «دوري أدنوك للمحترفين».

وتستحق المواجهة بين الوصل وصيف الترتيب برصيد 38 نقطة، وضيفه الشارقة «الخامس» وله 34 نقطة، وصف «الختام المثالي» للجولة، عطفاً على جماهيرية الفريقين، والتي انعكست بشكل مباشر على الإعلان المبكر عن نفاد تذاكر المباراة، في انتظار حضور 8472 مشجعاً يمثلون السعة الإجمالية لملعب «زعبيل».

وتعزز معنويات التأهل المستحق للدور نصف النهائي للبطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة»، من التوقعات بمواجهة مثيرة بين القطبين، في أعقاب تخطي «الإمبراطور» عقبة مضيفه بني ياس 2-0، وتأهل «الملك» في رحلة الدفاع عن لقب الموسم الماضي على حساب الجزيرة 2-1، ضمن مباريات الدور ربع النهائي والتي سبقت الجولة الحالية للدوري.

وتحمل المواجهة المرتقبة «الرقم 26» في تاريخ لقاءات الفريقين في «دوري المحترفين»، وتميل كفة الأفضلية لمصلحة الوصل برصيد 11 انتصاراً، مقابل 8 انتصارات للشارقة، فيما حسم التعادل 6 مواجهات أخرى.

ويتطلع «الإمبراطور» الفائز في مباراة الدور الأول على مضيفه الشارقة بهدف مهاجمه السابق جيلبرتو إوليفيرا، إلى حصد فوز ثانٍ على التوالي أمام المنافس نفسه للمرة الخامسة في تاريخ دوري المحترفين والأولى منذ موسم 2017- 2018.

ولن تكون مهمة «أصحاب الأرض» في انتزاع الفوز الخامس على التوالي، في مشوار الدوري، خلال الموسم الحالي، وللمرة الأولى أيضاً منذ موسم 2016- 2017، سهلة أمام ضيفه «الملك» الساعي بدوره لتعويض خسارتين على التوالي في الجولتين الماضيتين للدوري أمام خورفكان 0-1، والجزيرة 2-3.

وبعيداً عن أجواء القمة الجماهيرية في «زعبيل»، يرغب «العميد» و«السماوي» استعادة ذاكرة النصر في مواجهة الفريقين على استاد آل مكتوم، ويعود آخر انتصار لـ «العميد» صاحب المركز الـ 12 برصيد 14 نقطة في الدوري، إلى مباراته أمام خورفكان 1-0 في «الجولة 16»، فيما احتفل ضيفه «السماوي»، والذي يحتل المركز العاشر بـ 19 نقطة، بفوزه الأخير أمام «النسور» أيضاً، ولكن في «الجولة 14» بنتيجة 2-1.