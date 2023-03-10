الجزيرة وشباب الأهلي.. «مداواة الجراح»!

معتصم عبدالله (دبي)

تتصدر «العاصمة أبوظبي» المشهد لليوم الثاني على التوالي، في قمم «الجولة 19» من «دوري أدنوك للمحترفين»، حينما يحتضن استاد محمد بن زايد، مساء اليوم، مواجهة الجزيرة صاحب المركز السادس في الترتيب العام لـ «دوري أدنوك للمحترفين» برصيد 33 نقطة، أمام ضيفه شباب الأهلي «المتصدر» بنهاية الجولة الماضية وله 39 نقطة، في واجهة ختام الجولة، والتي تشهد مباراتي، الوصل والشارقة على ملعب «زعبيل»، والنصر وبني ياس على استاد آل مكتوم.

وتشعل الرغبة المشتركة في «مداواة الجـراح» الوداع المبكر لمنافسات البطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة» من الدور ربع النهائي، أجواء القمة المنتظرة بين «فخر أبوظبي» و«الفرسان»، بعدما ودع الأول «الكأس الأغلى»، بالخسارة أمام مضيفه الشارقة 1-2، فيما أنهى الثاني مشاركته في البطولة ذاتها، والتي يحمل فيها الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب في 10 مواسم، بالخسارة أمام ضيفه العين 0-2.

ولن تكون مهمة «أصحاب الأرض» في البقاء ضمن دائرة المنافسة على اللقب سهلة أمام ضيفه «الفرسان»، عطفاً على تاريخ مواجهات الفريقين في 27 مباراة سابقة في «دوري المحترفين»، حيث يعد «الفرسان» الفريق الوحيد بين أندية الدوري الذي يتفوق في المواجهات المباشرة أمام «فخر أبوظبي»، وتشير الأرقام إلى تفوق شباب الأهلي برصيد 12 انتصاراً، آخرها في الدور الأول للموسم الحالي 2-1 على استاد راشد بدبي، مقابل 10 انتصارات للجزيرة، فيما حسم التعادل 5 مواجهات.

ويعول «فخر أبوظبي» على اكتمال صفوف فريقه، بقيادة الحارس علي خصيف، و«الثنائي» بن شرقي وعلي مبخوت، في الوقت الذي يفتقد فيه «الفرسان» جهود الحارس ماجد ناصر، ليكون أبرز الغيابات، بعد أن نال البطاقة الحمراء في مباراة فريقه الأخيرة في كأس رئيس الدولة أمام العين 0-2.

وتتركز الأنظار في القمة على المواجهة الثنائية لفرسي رهان الفريقين علي مبخوت مهاجم «فخر أبوظبي» والأرجنتيني كارتابيا صانع ألعاب «الفرسان»، ويحتل مبخوت الذي خرج مستبدلاً في مباراة فريقه الأخيرة أمام الشارقة 1-2، في ربع نهائي كأس رئيس الدولة، صدارة هدافي مواجهات الفريقين برصيد 12 هدفاً، فضلاً عن إسهامه في 10 أهداف خلال آخر 10 مواجهات بين الفريقين بتسجيله 7 أهداف وصناعة ثلاثة أخرى.

في المقابل، يستعد كارتابيا لخوض مباراته الـ 50 في دوري المحترفين، ويعد صانع الألعاب الأرجنتيني لفرقة «الفرسان» اللاعب الأكثر مساهمةً في تسجيل الأهداف لفريقه في الموسم الحالي لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما سجل 7 أهداف، ليكون أعلى محصلة تسجيل في موسمه الثالث، إضافة إلى صناعة أربع أهداف أخرى لزملائه بمجموع 11 هدفاً.