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الرياضي

كأس زايد بن هزاع تصل إلى «نصف النهائي»

كأس زايد بن هزاع تصل إلى «نصف النهائي»
11 مارس 2023 00:52

أبوظبي (الاتحاد)

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يقام صباح اليوم، نصف نهائي كأس الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان السنوية لفئة أشبال الكرة تحت 12 سنة، وتحت 14 سنة لناشئي الكرة، وينظمها نادي أبوظبي الرياضي، بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، على ملاعب أكاديمية نادي أبوظبي الرياضي بالمشرف. 
تشهد البطولة مشاركة 8 فرق محلية لفئة الأشبال، و6 فرق في البطولة الدولية للناشئين التي بلغت «المربع الذهبي»، على أن يقام النهائي ومراسم التتويج عصر غد.
ويلتقي في «مربع الذهب»، أبوظبي الرياضي مع أكاديمية سليساو، وأكاديمية ريدز مع باس، في فئة تحت 12 سنة.
وشهد ختام مباريات الدور التمهيدي لفئة تحت 12 سنة، فوز نادي أبوظبي الرياضي، على فريق مبادرة 9-0، واختير محمد جهاد من «أبوظبي الرياضي» أفضل لاعب في المباراة، وتفوق «باس» على «أكاديمية تراك» بهدف، ونال نسيم أسامة «أكاديمية تراك» جائزة أفضل لاعب، و«أكاديمية ريدز» على «ريجنال سبورت» 4-1، وحصل حمدان طارق من «الريدز» على نجومية المباراة.
وفاز «سليساو» على «مدارس أدنوك» 2-0، وحصد طلال سليمان «سليساو» جائزة الأفضل، وفي ختام مباريات الجولة تعادل «أبوظبي» مع «أكاديمية ريدز»، واستحق زايد القبيسي حارس فريق أبوظبي لقب أحسن لاعب.
وفي بطولة تحت 14 سنة الدولية التي افتتحت أمس، تقام بداية من الساعة العاشرة صباح اليوم مباراتا نصف النهائي على ضوء نتائج مباريات أمس، وتختتم مساء غد، بعد أن شاركت 6 فرق في التصفيات، وهي نادي أبوظبي الرياضي، وأكاديمية نجوم الغد العُماني، وأكاديمية جيزان السعودية، وأكاديمية نادي التعاون السعودي، وأكاديمية الموهوبين الكويتي، وفريق كيندر تارجوفيستي الروماني.

كأس زايد بن هزاع
كأس زايد بن هزاع للناشئين
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