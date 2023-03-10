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خورفكان وعجمان.. «نقطة متكافئة»

خورفكان وعجمان.. «نقطة متكافئة»
10 مارس 2023 20:25

 
رضا سليم (دبي)

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تقاسم خورفكان وعجمان نقطتي التعادل 2-2، في المباراة التي أقيمت باستاد صقر بن محمد القاسمي، ضمن «الجولة 19» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع «النسور» رصيده إلى 21 نقطة، و«البرتقالي» إلى 33 نقطة، تقدم خورفكان بهدفين في الشوط الأول عن طريق فابيو جونكالفيس ودودو، وتعادل لعجمان عبدالله صالح ووليد أزارو.
جاءت الأفضلية لأصحاب الأرض في السيطرة الميدانية، مع ضربة البداية، وتسبب فيليبي إلتون مهاجم «النسور» ومعه دودو في إزعاج دفاع «البرتقالي» بالضغط المستمر، ووقف علي الحوسني حارس عجمان أمام عدد من الهجمات، وغابت خطورة وليد أزارو وفراس بالعربي وعلي مدن على مرمى «النسور».
وينجح أصحاب الأرض في ترجمة السيطرة بالهدف الأول في الدقيقة 40 عن طريق فابيو جونكالفيس الذي تلقى تمريرة سحرية من فابيو إلتون المتألق، ولم يجد صعوبة في إيداعها في المرمى «البرتقالي»، وهو الهدف الشخصي الرابع له هذا الموسم، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، ينجح رافايل جويمارايس «دودو» في تسجيل الهدف الثاني لـ«النسور» من تمريرة إلتون، ليرفع النتيجة إلى 2-0 لمصلحة أصحاب الأرض مع نهاية الشوط الأول.
وانتظر عجمان إلى الدقيقة 71، ليسجل الهدف الأول له عن طريق المدافع عبدالله صالح، ليقلص الفارق إلى هدف، وهو أول لاعب مواطن يسجل لعجمان هذا الموسم، ويكمل «البرتقالي» العودة بالهدف الثاني الذي جاء عن طريق وليد أزارو في الدقيقة 84 وهو الهدف الشخصي السادس له هذا الموسم، لتعود المباراة إلى نقطة التعادل 2-2، وهو ما انتهت عليه المواجهة.

دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
عجمان
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