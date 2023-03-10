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البطائح والظفرة يتعادلان في «مباراة ملونة»

البطائح والظفرة يتعادلان في «مباراة ملونة»
10 مارس 2023 20:23

 
علي معالي (الشارقة)


تعادل البطائح والظفرة 1-1، في المباراة التي أقيمت، على استاد خالد بن محمد بالشارقة، ضمن «الجولة 19»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، ولعب «الراقي» للمرة الأولى على ملعبه هذا الموسم، تقدم «الفارس» بهدف أحرزه تياجو في الدقيقة 43، وتعادل البطائح عن طريق سيكو بابا في الدقيقة 72، ورفع «الراقي» رصيده إلى 17 نقطة، و«الفارس» إلى 8 نقاط.
وشهد اللقاء طرد فهد سبيل مدافع البطائح، وخالد الدرمكي لاعب الظفرة، وتوزعت 9 بطاقات صفراء بين الفريقين بواقع 4 إنذارات للبطائح، و5 إنذارات للظفرة، بخلاف حالتي الطرد. 

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شهد الشوط الأول العديد من الفرص من الفريقين، وأتيحت أخطر فرصة للظفرة أضاعها البرازيلي كلاوديو، قبل أن يتقدم بهدف سجله تياجو، ويتلقى البطائح «ضربة موجعة» بطرد فهد سبيل قبل نهاية الشوط.
وفي الشوط الثاني يهدر سيكو بابا فرصة التعادل في الدقيقة 52، وضغط لورنسي ونشط جواو بيدرو ومعهما أناتول إلا أن دفاع الظفرة وقف بالمرصاد لكل المحاولات، لكن البطائح أدرك التعادل برأسية سيكو بابا في الدقيقة 72، وقبل النهاية بقليل نال خالد الدرمكي البطاقة الحمراء.

دوري أدنوك للمحترفين
البطائح
الظفرة
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