5 نجوم يحسمون مستقبلهم في «صيف 2023»



أنور إبراهيم (القاهرة)



يكثر الحديث حالياً عن مستقبل عدد من النجوم، وبوجه خاص الذين تنتهي عقودهم في يونيو المقبل، وأبرزهم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، وزميله في الفريق، الإسباني سيرجيو راموس، والفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي، ومواطنيه أدريان رابيو لاعب يوفنتوس، وماركوس تورام مهاجم بروسيا مونشنجلادباخ.

وكشفت شبكة «مونت كارلو سبورت» النقاب عن أن «الأسطورة» ميسي أمامه أكثر من خيار، أما البقاء لعام جديد مع سان جيرمان، أو الانتقال إلى نادٍ أوروبي آخر، غير فريق عمره برشلونة الذي لا يقدر على راتبه بسبب ظروفه المالية الصعبة، والتي تحتم عليه من الآن ضرورة تخفيض سقف الرواتب في «الكامب نو»، أو الرحيل إلى الاتحاد أو الهلال السعوديين، أو شد الرحال إلى الدوري الأميركي للعب لإنترميامي، أو العودة إلى وطنه للعب لنادي بداياته.

أما سيرجيو راموس، الذي تألق هذا الموسم مع سان جيرمان، بعد موسم أول باهت تخللته الكثير من الإصابات، يؤكد المقربون أنه لا يمانع من تمديد عقده لموسم آخر، إذا كانت إدارة «الباريسي» متمسكة بوجوده.

وكشفت الشبكة النقاب عن أن الدولي الفرنسي الشاب ماركوس تورمام مهاجم بروسيا مونشنخلادباخ الألماني مطلوب في أكثر من نادٍ إنجليزي، في مقدمتها توتنهام ونيوكاسل، وانضم إليهما مؤخراً ليفربول، بعد أن حقق تألقاً لافتاً مع ناديه هذا الموسم، ثم مع منتخب «الديوك» في كأس العالم الأخيرة.

وبالنسبة لأدريان رابيو متوسط ميدان يوفنتوس، الذي يصبح «وكيلاً حر» في يونيو المقبل، لم يُظهر مسؤولو «البيانكونيري» أي اهتمام بالتجديد له حتى الآن، وهو بدوره لا يحبذ البقاء، إلا إذا نجح الفريق في التقدم إلى أحد المراكز الأربعة الأولى في «الكالشيو»، حتى يضمن اللعب في دوري الأبطال الموسم المقبل، أو أن يفوز «اليوفي» هذا الموسم بالدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

والنجم الأخير الذي تحدثت عنه شبكة «مونت كارلوسبورت»، هو الفرنسي نجولو كانتي الذي لم يسلم من الإصابات الطويلة هذا الموسم، ما جعل طالبي خدماته يمتنعون، لحين التأكد من سلامته الكاملة، وإن كان يوفنتوس يضع عينه عليه من الآن، ويأمل في ضمه الصيف المقبل، ليكون بديلاً لمواطنه رابيو في حال رحيله.

ومن جهة أخرى اختارت الشبكة لاعباً واحداً من النجوم الذين تنتهي عقودهم في «صيف 2024»، للحديث عنه في تقريرها، وهو الهداف الإنجليزي هاري كين الذي سبق له إبداء رغبته في الرحيل عن توتنهام، ونجح الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني في إقناعه بالبقاء.

وقالت الشبكة إن كين مطلوب بقوة في مانشستر يونايتد الذي سبق أن أبدى اهتمامه به من قبل، وإن الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني لـ«الشياطين الحمر» معجب به جداً، ويرغب في ضمه، على أمل أن يكون «السبيرز» على استعداد لبيعه هذا الصيف بدلاً من تركه لآخر موسم في عقده، واحتمال رحيله مجاناً، لأن كين لم يصدر عنه ما يفيد أنه ينوي تجديد عقده، وفي هذه الحالة، سيكون من الأفضل لتوتنهام أن تبيعه هذا الصيف، إذا فشل في إقناعه بالتجديد.

واختتمت شبكة مونت كارلو سبورت تقريرها بالقول إن هاري كين الذي يكمل 30 عاماً في 28 يوليو المقبل، يحلم بالحصول على بطولة كبرى في مشواره لاعباً، كأن يحصل على الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، أو دوري الأبطال «الشامبيونزليج»، وهو ما لم يستطع تحقيقه مع «السبيرز» طوال مسيرته.