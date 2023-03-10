«دوري الأولى» يدخل محطة «الربع الأخير»



معتصم عبدالله (دبي)

يقف دوري الدرجة الأولى للموسم الحالي 2022- 2023، على أعتاب «الربع الأخير» في سباق الصعود للمحترفين وتجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، مع الوصول إلى «الجولة 25» التي توازي ما نسبته 73.5% من مشوار المنافسة طوال 34 جولة، وتقام السبت أربع مباريات تجمع مصفوت والرمس، التعاون والعروبة، مسافي وفرسان هسبانيا، الحمرية وسيتي، وتستكمل الأحد بمباريات دبا الحصن وجلف اف سي، الذيد والعربي، بينونة والإمارات، الجزيرة الحمراء وحتا.

وتشهد المنافسة على بطاقتي الصعود صراعاً محتدماً بين الرباعي حتا «المتصدر» برصيد 50 نقطة، دبا الحصن الوصيف بـ 45، والإمارات الثالث وله 44 نقطة، والحمرية الرابع بـ 43 نقطة.

وتخوض الفرق المتنافسة على صراع المقدمة اختبارات متفاوتة ضمن الجولة 25، حيث يستقبل الحمرية الرابع ضيفه سيتي صاحب المركز الخامس عشر بـ 16 نقطة مساء السبت، فيما يلعب الأحد حتا المتصدر في ضيافة الجزيرة الحمراء «السابع» بـ 32 نقطة، ويستقبل دبا الحصن «الوصيف» ضيفه جلف اف سي صاحب المركز 12 بـ 27 نقطة، ويلعب الإمارات «الثالث» في مواجهة مضيفه بينونة صاحب المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة على ملعب «الصقور» في رأس الخيمة.

ترتيب فرق الصدارة



حتا، 40 نقطة

دبا الحصن، 45

الإمارات، 44

الحمرية، 43

مباريات السبت

مصفوت - الرمس، 17:35

التعاون - العروبة، 17:35

مسافي - فرسان هسبانيا، 17:35

الحمرية - سيتي، 17:40

مباريات الأحد

دبا الحصن - جلف اف سي، 17:35

الذيد - العربي، 17:35

بينونة - الإمارات، 17:35

الجزيرة الحمراء - حتا، 17:35